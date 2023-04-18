«Известия»: в РФ начали строить первый завод по производству БПЛА

19 апреля 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Планируется производство семи модификаций БАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России создадут первый завод по выпуску гражданских беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель компании «Транспорт будущего», которая займется строительством объекта. «Компания „Транспорт будущего“ завершила сделку по приобретению площадки в особой экономической зоне „Тольятти“ в Самарской области. Она приступает к строительству первого в России завода по серийному производству беспилотных авиационных систем (БАС)», — передают слова представителя организации «Известия». Собеседник издания уточнил, что под реализацию проекта приобретена территория площадью более 40 тысяч квадратных метров. Здесь планируется организовать производство семи модификаций БАС — как тяжелых грузовых, так и массой менее 30 кг. По информации газеты, беспилотники будут предназначены для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, помощи при ликвидации ЧС, мониторинга территорий. Запуск производства запланирован на начало 2024 года. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. Позже первый вице-премьер Андрей Белоусов встретился с производителями отечественных беспилотных авиационных систем. Он заявил, что нужно стимулировать спрос на эксплуатацию беспилотников в отраслях экономики и сформировать госзаказ на эту технику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России создадут первый завод по выпуску гражданских беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель компании «Транспорт будущего», которая займется строительством объекта. «Компания „Транспорт будущего“ завершила сделку по приобретению площадки в особой экономической зоне „Тольятти“ в Самарской области. Она приступает к строительству первого в России завода по серийному производству беспилотных авиационных систем (БАС)», — передают слова представителя организации «Известия». Собеседник издания уточнил, что под реализацию проекта приобретена территория площадью более 40 тысяч квадратных метров. Здесь планируется организовать производство семи модификаций БАС — как тяжелых грузовых, так и массой менее 30 кг. По информации газеты, беспилотники будут предназначены для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, помощи при ликвидации ЧС, мониторинга территорий. Запуск производства запланирован на начало 2024 года. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать комиссию по развитию беспилотных авиасистем. Позже первый вице-премьер Андрей Белоусов встретился с производителями отечественных беспилотных авиационных систем. Он заявил, что нужно стимулировать спрос на эксплуатацию беспилотников в отраслях экономики и сформировать госзаказ на эту технику.