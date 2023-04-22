Квартиры-студии в Тюмени выросли в цене за счет повышенного спроса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на продажу за 8,5 миллиона рублей выставлена квартира-студия, расположенная в самом центре города. Соответствующее объявление размещено на сайте «Метрика Недвижимость».

«Продаю студию за 8,5 миллиона рублей площадью 35 квадратных метров. Она находится на улице Профсоюзной. При первоначальном взносе в размере 20% ежемесячно в течение 30 лет за такое жилье нужно будет платить банку почти по 55 тысяч рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, квартира с ремонтом, делали исключительно для себя, поэтому использовались только качественные материалы. Прекрасная функциональная планировка — ничего лишнего. В шаговой доступности находятся: ТЦ «Гудвин», школа №40, два филиала детского сада №135, парк для прогулок.

Когда-то на месте этих домов находился частный сектор. Дом в 2020 году сдал в эксплуатацию финский застройщик YIT, который после начала СВО продал свой строительный бизнес в России московской компании «Эталон», пишет 72.RU.

Ранее в Тюмени увеличилась стоимость квартир-студий от застройщиков. Цена превысила 4,5 миллиона рублей. Эксперты «Циан.Аналитики» отметили, что востребованность квартир такого формата увеличилась за счет образа жизни. Многие молодые пары хотят быстрее съехать от родителей в свое небольшое, но уютное гнездышко. Из-за этого студии стали больше продаваться.

Цена студии в 35 квадратных метров составляет 8,5 миллиона рублей Фото: сайт «Метрика Недвижимость»