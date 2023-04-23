23 апреля 2023
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21 апреля 2023

Челябинцам пообещали курорт с пляжем в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы смогут почувствовать себя на настоящем курорте
Челябинцы смогут почувствовать себя на настоящем курорте Фото:

В КРК «Мегаполис» в Челябинске готовится к открытию термальный курорт «Лето». В нем будут бассейны, кафе, рестораны, игровые зоны, бани, спа-комплексы и даже настоящий пляж, сообщили URA.RU в пресс-службе термального комплекса. Когда курорт примет первых посетителей, станет известно 15 мая.

«На крыше главная изюминка проекта — большой открытый бассейн с гидромассажем. Здесь же будут детский бассейн, pool bar, кафе, пляж, спа-комплекс, четыре бани различной тематики и „иглу“ — домики для дружеских посиделок и праздников. Ниже этаж лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей. А на самом нижнем уровне два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной, ресторан, две бани и два хаммама», — пояснили авторы проекта.

Чтобы учесть особенности всех гостей бани комплекса «Лето» будут отличаться по температуре, оформлению и тематике. На протяжении всего дня также будут проходить банные церемонии. Посетить их бесплатно смогут все гости курорта. Для комфортного семейного отдыха рядом с каждым взрослым бассейном будет находиться детский. Комплекс будет работать как летом, так и зимой. Все бассейны, включая тот, что на крыше, будут с подогревом.

Бани на курорте "Лето" в Челябинске будут отличаться по температуре и тематике
Бани комплекса «Лето» будут отличаться по температуре, оформлению и тематике
Фото:
На территории курорта "Лето" будут находиться несколько ресторанов
На территории курорта «Лето» будут находиться несколько ресторанов
Фото:
Большой открытый бассейн с гидромассажем на крыше станет главной изюминкой проекта
Большой открытый бассейн с гидромассажем на крыше станет главной изюминкой проекта
Фото:

Реклама. Заказчик. ИП Штрамвасер Алиса Евгеньевна

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В КРК «Мегаполис» в Челябинске готовится к открытию термальный курорт «Лето». В нем будут бассейны, кафе, рестораны, игровые зоны, бани, спа-комплексы и даже настоящий пляж, сообщили URA.RU в пресс-службе термального комплекса. Когда курорт примет первых посетителей, станет известно 15 мая. «На крыше главная изюминка проекта — большой открытый бассейн с гидромассажем. Здесь же будут детский бассейн, pool bar, кафе, пляж, спа-комплекс, четыре бани различной тематики и „иглу“ — домики для дружеских посиделок и праздников. Ниже этаж лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей. А на самом нижнем уровне два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной, ресторан, две бани и два хаммама», — пояснили авторы проекта. Чтобы учесть особенности всех гостей бани комплекса «Лето» будут отличаться по температуре, оформлению и тематике. На протяжении всего дня также будут проходить банные церемонии. Посетить их бесплатно смогут все гости курорта. Для комфортного семейного отдыха рядом с каждым взрослым бассейном будет находиться детский. Комплекс будет работать как летом, так и зимой. Все бассейны, включая тот, что на крыше, будут с подогревом. Реклама. Заказчик. ИП Штрамвасер Алиса Евгеньевна Erid Pb3XmBtztBQ3k2ZJsVCHfDMWysUzkWiQkip6ut2
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