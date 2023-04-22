Мэр из ЯНАО пообещал оказать помощь погорельцам

23 апреля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

В результате пожара полностью уничтожено жилье и имущество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим от пожара в селе Восяхово. В своем telegram-канале мэр сообщил, что из-за возгорания полностью уничтожен дом и имущество погорельцев. «Этой ночью в Восяхово случился крупный пожар. Огнем полностью уничтожен дом наших земляков. Семья осталась без жилья и имущества. Пока они разместились у родственников, мы окажем всю необходимую помощь», — говорится в сообщении. Олег Попов уточнил, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание было оперативно ликвидировано добровольной пожарной дружиной и неравнодушными жителями села. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшим от пожара в Лабытнанги (ЯНАО) предоставят временное жилье. Во время экстренного совещания с представителями служб и ведомств глава города Марина Трескова дала поручение подготовить список жилья и оказать всестороннюю поддержку погорельцам в восстановлении документов.

Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим от пожара в селе Восяхово. В своем telegram-канале мэр сообщил, что из-за возгорания полностью уничтожен дом и имущество погорельцев. «Этой ночью в Восяхово случился крупный пожар. Огнем полностью уничтожен дом наших земляков. Семья осталась без жилья и имущества. Пока они разместились у родственников, мы окажем всю необходимую помощь», — говорится в сообщении. Олег Попов уточнил, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание было оперативно ликвидировано добровольной пожарной дружиной и неравнодушными жителями села. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшим от пожара в Лабытнанги (ЯНАО) предоставят временное жилье. Во время экстренного совещания с представителями служб и ведомств глава города Марина Трескова дала поручение подготовить список жилья и оказать всестороннюю поддержку погорельцам в восстановлении документов.