Мэр из ЯНАО пообещал оказать помощь погорельцам

Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим от пожара в селе Восяхово. В своем telegram-канале мэр сообщил, что из-за возгорания полностью уничтожен дом и имущество погорельцев.
«Этой ночью в Восяхово случился крупный пожар. Огнем полностью уничтожен дом наших земляков. Семья осталась без жилья и имущества. Пока они разместились у родственников, мы окажем всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Олег Попов уточнил, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание было оперативно ликвидировано добровольной пожарной дружиной и неравнодушными жителями села.
Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшим от пожара в Лабытнанги (ЯНАО) предоставят временное жилье. Во время экстренного совещания с представителями служб и ведомств глава города Марина Трескова дала поручение подготовить список жилья и оказать всестороннюю поддержку погорельцам в восстановлении документов.
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