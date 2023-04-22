22 апреля 2023
21 апреля 2023

Мэр из ЯНАО пообещал оказать помощь погорельцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, погорельцы, последствия пожара, сгоревшие дома
В результате пожара полностью уничтожено жилье и имущество Фото:

Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим от пожара в селе Восяхово. В своем telegram-канале мэр сообщил, что из-за возгорания полностью уничтожен дом и имущество погорельцев.

«Этой ночью в Восяхово случился крупный пожар. Огнем полностью уничтожен дом наших земляков. Семья осталась без жилья и имущества. Пока они разместились у родственников, мы окажем всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Олег Попов уточнил, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание было оперативно ликвидировано добровольной пожарной дружиной и неравнодушными жителями села.

Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшим от пожара в Лабытнанги (ЯНАО) предоставят временное жилье. Во время экстренного совещания с представителями служб и ведомств глава города Марина Трескова дала поручение подготовить список жилья и оказать всестороннюю поддержку погорельцам в восстановлении документов.

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Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим от пожара в селе Восяхово. В своем telegram-канале мэр сообщил, что из-за возгорания полностью уничтожен дом и имущество погорельцев. «Этой ночью в Восяхово случился крупный пожар. Огнем полностью уничтожен дом наших земляков. Семья осталась без жилья и имущества. Пока они разместились у родственников, мы окажем всю необходимую помощь», — говорится в сообщении. Олег Попов уточнил, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание было оперативно ликвидировано добровольной пожарной дружиной и неравнодушными жителями села. Ранее URA.RU сообщало, что пострадавшим от пожара в Лабытнанги (ЯНАО) предоставят временное жилье. Во время экстренного совещания с представителями служб и ведомств глава города Марина Трескова дала поручение подготовить список жилья и оказать всестороннюю поддержку погорельцам в восстановлении документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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