Жителям пострадавшего при пожаре дома в ЯНАО предоставят временное жилье

Ответственные службы формируют список жилья для временного размещения пострадавших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова провела экстренное заседание с представителями служб и ведомств, задействованных в организации помощи пострадавшим при пожаре в доме на улице Школьной 31. В официальном telegram-канале городской администрации сообщается, что дано поручение подготовить список жилья для размещения пострадавших.

«Глава города Марина Трескова провела экстренное заседание с участием представителей служб и ведомств, задействованных в организации помощи жителям дома Школьная-31. Сейчас формируется список жилья для размещения погорельцев, пока они решают свои жилищные вопросы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье состоятся встречи с пострадавшими. С ними будут работать сотрудники миграционной службы, ЗАГСа, больницы, управления образования. Предприниматели города готовы бесплатно сделать фотографии для восстановления документов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) загорелся жилой двухэтажный дом на улице Школьной. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь. Для пострадавших объявлен сбор вещей.