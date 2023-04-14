14 апреля 2023

Жителям пострадавшего при пожаре дома в ЯНАО предоставят временное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Ответственные службы формируют список жилья для временного размещения пострадавших Фото:

Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова провела экстренное заседание с представителями служб и ведомств, задействованных в организации помощи пострадавшим при пожаре в доме на улице Школьной 31. В официальном telegram-канале городской администрации сообщается, что дано поручение подготовить список жилья для размещения пострадавших.

«Глава города Марина Трескова провела экстренное заседание с участием представителей служб и ведомств, задействованных в организации помощи жителям дома Школьная-31. Сейчас формируется список жилья для размещения погорельцев, пока они решают свои жилищные вопросы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье состоятся встречи с пострадавшими. С ними будут работать сотрудники миграционной службы, ЗАГСа, больницы, управления образования. Предприниматели города готовы бесплатно сделать фотографии для восстановления документов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) загорелся жилой двухэтажный дом на улице Школьной. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь. Для пострадавших объявлен сбор вещей.

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Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова провела экстренное заседание с представителями служб и ведомств, задействованных в организации помощи пострадавшим при пожаре в доме на улице Школьной 31. В официальном telegram-канале городской администрации сообщается, что дано поручение подготовить список жилья для размещения пострадавших. «Глава города Марина Трескова провела экстренное заседание с участием представителей служб и ведомств, задействованных в организации помощи жителям дома Школьная-31. Сейчас формируется список жилья для размещения погорельцев, пока они решают свои жилищные вопросы», — говорится в сообщении. Отмечается, что в воскресенье состоятся встречи с пострадавшими. С ними будут работать сотрудники миграционной службы, ЗАГСа, больницы, управления образования. Предприниматели города готовы бесплатно сделать фотографии для восстановления документов. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) загорелся жилой двухэтажный дом на улице Школьной. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь. Для пострадавших объявлен сбор вещей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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