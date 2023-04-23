«Звезда»: пропавших в Красном море российских моряков захватили пираты

23 апреля 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Моряки перегоняли частную яхту, когда с ними пропала связь Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российские моряки, которые пропали в Красном море на яхте «30 minutes», могли быть захвачены пиратами. Такое мнение высказала супруга капитана Надежда Расина. «Мы не знаем, где именно на них напали пираты. Возможно, это произошло на территории Саудовской Аравии», — сообщила Расина телеканалу «Звезда». Жена моряка уточнила, что на судне находились капитан, матрос и его супруга. Все трое являются гражданами России. Их наняли, чтобы перегнать яхту. Судно вышло из порта в Саудовской Аравии почти неделю назад. Оно должно было прибыть в Джибути 19 апреля. Владелец яхты объявил сигнал SOS, уточняет «Ридус».

Российские моряки, которые пропали в Красном море на яхте «30 minutes», могли быть захвачены пиратами. Такое мнение высказала супруга капитана Надежда Расина. «Мы не знаем, где именно на них напали пираты. Возможно, это произошло на территории Саудовской Аравии», — сообщила Расина телеканалу «Звезда». Жена моряка уточнила, что на судне находились капитан, матрос и его супруга. Все трое являются гражданами России. Их наняли, чтобы перегнать яхту. Судно вышло из порта в Саудовской Аравии почти неделю назад. Оно должно было прибыть в Джибути 19 апреля. Владелец яхты объявил сигнал SOS, уточняет «Ридус».