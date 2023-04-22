22 апреля 2023

В Екатеринбурге на полдня задержали рейс в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
В Кольцово задержали рейс «Аэрофлота» на 12 часов Фото:

В Екатеринбурге задержали вылет самолета «Аэрофлота» в Москву более чем на 12 часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс SU-1437 должен был вылететь 23 апреля в 08:20, однако теперь вылет состоится лишь в 20:30.

«Рейс SU-1437 Екатеринбург-Москва задержан в Кольцово. Самолет должен был вылететь утром 23 апреля, однако рейс перенесли на вечер», — следует из онлайн-табло.

Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию «Аэрофлот». Там ответили, что вылет лайнера задержан по техническим причинам. Пассажирам предоставят резервный самолет.

«На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Также им предоставлено питание и напитки, всех желающих разместили в гостинице», — заявили URA.RU в пресс-службе «Аэрофлота».

Вылет самолета переносили несколько раз
Вылет самолета переносили несколько раз

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В Екатеринбурге задержали вылет самолета «Аэрофлота» в Москву более чем на 12 часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс SU-1437 должен был вылететь 23 апреля в 08:20, однако теперь вылет состоится лишь в 20:30. «Рейс SU-1437 Екатеринбург-Москва задержан в Кольцово. Самолет должен был вылететь утром 23 апреля, однако рейс перенесли на вечер», — следует из онлайн-табло. Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию «Аэрофлот». Там ответили, что вылет лайнера задержан по техническим причинам. Пассажирам предоставят резервный самолет. «На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Также им предоставлено питание и напитки, всех желающих разместили в гостинице», — заявили URA.RU в пресс-службе «Аэрофлота».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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