В Екатеринбурге на полдня задержали рейс в Москву. Скрин

23 апреля 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

В Кольцово задержали рейс «Аэрофлота» на 12 часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге задержали вылет самолета «Аэрофлота» в Москву более чем на 12 часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс SU-1437 должен был вылететь 23 апреля в 08:20, однако теперь вылет состоится лишь в 20:30. «Рейс SU-1437 Екатеринбург-Москва задержан в Кольцово. Самолет должен был вылететь утром 23 апреля, однако рейс перенесли на вечер», — следует из онлайн-табло. Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию «Аэрофлот». Там ответили, что вылет лайнера задержан по техническим причинам. Пассажирам предоставят резервный самолет. «На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Также им предоставлено питание и напитки, всех желающих разместили в гостинице», — заявили URA.RU в пресс-службе «Аэрофлота». Вылет самолета переносили несколько раз Скрин: сайт Кольцово

В Екатеринбурге задержали вылет самолета «Аэрофлота» в Москву более чем на 12 часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс SU-1437 должен был вылететь 23 апреля в 08:20, однако теперь вылет состоится лишь в 20:30. «Рейс SU-1437 Екатеринбург-Москва задержан в Кольцово. Самолет должен был вылететь утром 23 апреля, однако рейс перенесли на вечер», — следует из онлайн-табло. Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в компанию «Аэрофлот». Там ответили, что вылет лайнера задержан по техническим причинам. Пассажирам предоставят резервный самолет. «На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Также им предоставлено питание и напитки, всех желающих разместили в гостинице», — заявили URA.RU в пресс-службе «Аэрофлота».