В Тюмени сделают благоустройство в китайском стиле

Благоустройство в Тюменской области будут проводить с использованием опыта и технологий КНР. Эту перспективу представители тюменского бизнеса обсудили с китайскими коллегами в ходе международной выставки Cаnton Fair, сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области.
«По инициативе торгово-промышленной палаты провели торгово-экономическую конференцию. Помимо других тем, обсудили возможность привлечения китайских компаний и сотрудничества с администрацией города Тюмени в части реализации проектов по благоустройству, ЖКХ и новых направлений реализации программы „Умный город“. Есть практики, которые могут быть применены в Тюмени», говорится в сообщении.
Известно, что в рамках конференции прошли так же переговоры в формате B2B. По их итогамзаключены новые контракты, которые помогут продвижению тюменского бизнеса на Восток. Какие именно компании сумели достигнуть договоренностей с китайским бизнесом, в ТПП пока не сообщают.
Ранее URA.RU рассказало о расширении сотрудничества между Тюменской областью и КНР. В частности, планируется увеличить экспорт тюменских леса и зерна, а так же привезти из Китая строительные и производственные технологии.
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