В Тюмени сделают благоустройство в китайском стиле

На международной ярмарке в Кантоне обсудили сотрудничество Тюмени и Китая в сфере ЖКХ

24 апреля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Администрация Тюмени планирует сотрудничать с КНР в различных коммунальных проектах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Благоустройство в Тюменской области будут проводить с использованием опыта и технологий КНР. Эту перспективу представители тюменского бизнеса обсудили с китайскими коллегами в ходе международной выставки Cаnton Fair, сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «По инициативе торгово-промышленной палаты провели торгово-экономическую конференцию. Помимо других тем, обсудили возможность привлечения китайских компаний и сотрудничества с администрацией города Тюмени в части реализации проектов по благоустройству, ЖКХ и новых направлений реализации программы „Умный город“. Есть практики, которые могут быть применены в Тюмени», говорится в сообщении. Известно, что в рамках конференции прошли так же переговоры в формате B2B. По их итогамзаключены новые контракты, которые помогут продвижению тюменского бизнеса на Восток. Какие именно компании сумели достигнуть договоренностей с китайским бизнесом, в ТПП пока не сообщают. Ранее URA.RU рассказало о расширении сотрудничества между Тюменской областью и КНР. В частности, планируется увеличить экспорт тюменских леса и зерна, а так же привезти из Китая строительные и производственные технологии.

Благоустройство в Тюменской области будут проводить с использованием опыта и технологий КНР. Эту перспективу представители тюменского бизнеса обсудили с китайскими коллегами в ходе международной выставки Cаnton Fair, сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «По инициативе торгово-промышленной палаты провели торгово-экономическую конференцию. Помимо других тем, обсудили возможность привлечения китайских компаний и сотрудничества с администрацией города Тюмени в части реализации проектов по благоустройству, ЖКХ и новых направлений реализации программы „Умный город“. Есть практики, которые могут быть применены в Тюмени», говорится в сообщении. Известно, что в рамках конференции прошли так же переговоры в формате B2B. По их итогамзаключены новые контракты, которые помогут продвижению тюменского бизнеса на Восток. Какие именно компании сумели достигнуть договоренностей с китайским бизнесом, в ТПП пока не сообщают. Ранее URA.RU рассказало о расширении сотрудничества между Тюменской областью и КНР. В частности, планируется увеличить экспорт тюменских леса и зерна, а так же привезти из Китая строительные и производственные технологии.