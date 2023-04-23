23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Тюмени сделают благоустройство в китайском стиле

На международной ярмарке в Кантоне обсудили сотрудничество Тюмени и Китая в сфере ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с разработчиками концепции по благоустройству. Тюмень
Администрация Тюмени планирует сотрудничать с КНР в различных коммунальных проектах Фото:

Благоустройство в Тюменской области будут проводить с использованием опыта и технологий КНР. Эту перспективу представители тюменского бизнеса обсудили с китайскими коллегами в ходе международной выставки Cаnton Fair, сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области.

«По инициативе торгово-промышленной палаты провели торгово-экономическую конференцию. Помимо других тем, обсудили возможность привлечения китайских компаний и сотрудничества с администрацией города Тюмени в части реализации проектов по благоустройству, ЖКХ и новых направлений реализации программы „Умный город“. Есть практики, которые могут быть применены в Тюмени», говорится в сообщении.

Известно, что в рамках конференции прошли так же переговоры в формате B2B. По их итогамзаключены новые контракты, которые помогут продвижению тюменского бизнеса на Восток. Какие именно компании сумели достигнуть договоренностей с китайским бизнесом, в ТПП пока не сообщают.

Ранее URA.RU рассказало о расширении сотрудничества между Тюменской областью и КНР. В частности, планируется увеличить экспорт тюменских леса и зерна, а так же привезти из Китая строительные и производственные технологии.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Благоустройство в Тюменской области будут проводить с использованием опыта и технологий КНР. Эту перспективу представители тюменского бизнеса обсудили с китайскими коллегами в ходе международной выставки Cаnton Fair, сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «По инициативе торгово-промышленной палаты провели торгово-экономическую конференцию. Помимо других тем, обсудили возможность привлечения китайских компаний и сотрудничества с администрацией города Тюмени в части реализации проектов по благоустройству, ЖКХ и новых направлений реализации программы „Умный город“. Есть практики, которые могут быть применены в Тюмени», говорится в сообщении. Известно, что в рамках конференции прошли так же переговоры в формате B2B. По их итогамзаключены новые контракты, которые помогут продвижению тюменского бизнеса на Восток. Какие именно компании сумели достигнуть договоренностей с китайским бизнесом, в ТПП пока не сообщают. Ранее URA.RU рассказало о расширении сотрудничества между Тюменской областью и КНР. В частности, планируется увеличить экспорт тюменских леса и зерна, а так же привезти из Китая строительные и производственные технологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...