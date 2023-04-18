Тюмень заплатит лесом и зерном за китайские технологии

Самыми востребованными в Китае тюменскими товарами являются древесина и зерно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская область продолжит отправлять в КНР партии леса и зерна и начнет приобретать китайские строительные и производственные технологии. Эти вопросы обсуждаются на международной выставке Canton Fair, в которой принимает участие большая делегация из Тюмени, сообщает областная торгово-промышленная палата.

«Сейчас у тюменских предпринимателей, принимающих участие в поездке, есть возможность на месте провести переговоры о внедрении китайских технологий. Многие участники уже обсуждают с местными производителями возможность открытия представительств или передачи дилерства конкретных товаров и услуг», — говорится в сообщении.

В 2023 году Тюмень усилила экспорт на Восток, в том числе и в КНР. Самыми востребованными в Китае тюменскими товарами являются древесина и зерно. Так же перспективным направлением партнерства считаются технологии инновационного управления современными городами.

Ранее URA.RU сообщало, что на ярмарке Canton Fair тюменским предпринимателям покажут, как работает «ночная экономика». Это будет интересно делегатам, связанным с ресторанным и клубным бизнесом.