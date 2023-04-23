WP: утечка Пентагона показала, что США планировали убивать командиров ЧВК «Вагнер»

24 апреля 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

США планировали помочь ВСУ в уничтожении командиров ЧВК, пишет WP Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона США и их союзники планировали организовать совместно с ВСУ уничтожение командиров ЧВК «Вагнер». Об этом говорится в попавших в соцсети секретных документах Пентагона. В файлах также сообщается о готовности других стран принять аналогичные меры против ЧВК «Вагнер» в Африке. «В файлах предлагается предоставить информацию о боевом нацеливании, чтобы помочь украинским силам убить командиров ЧВК „Вагнер“. Также упоминается готовность других союзников принять аналогичные меры против распространения ЧВК в Африке», — передает данные документов The Washington Post. По информации издания, при этом мало что указывает на то, что ЦРУ, Пентагон или другие агентства причинили значительные неприятности для военной компании. Россия проводит с 24 февраля 2022 года специальную военную операцию на территории Украины. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Бойцы ЧВК «Вагнер» играют решающую роль в освобождении Бахмута. 2 апреля основатель компании Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города.

США и их союзники планировали организовать совместно с ВСУ уничтожение командиров ЧВК «Вагнер». Об этом говорится в попавших в соцсети секретных документах Пентагона. В файлах также сообщается о готовности других стран принять аналогичные меры против ЧВК «Вагнер» в Африке. «В файлах предлагается предоставить информацию о боевом нацеливании, чтобы помочь украинским силам убить командиров ЧВК „Вагнер“. Также упоминается готовность других союзников принять аналогичные меры против распространения ЧВК в Африке», — передает данные документов The Washington Post. По информации издания, при этом мало что указывает на то, что ЦРУ, Пентагон или другие агентства причинили значительные неприятности для военной компании. Россия проводит с 24 февраля 2022 года специальную военную операцию на территории Украины. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Бойцы ЧВК «Вагнер» играют решающую роль в освобождении Бахмута. 2 апреля основатель компании Евгений Пригожин заявил о юридическом взятии города.