23 апреля 2023

В Свердловской области пять поселков останутся без света

Пять поселков под Верхней Пышмой останутся без электричества
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Свердловчанам пообещали вернуть электричество к 16 часам 24 апреля Фото:

Поселки Кедровое, Чапаева, Ольховка, деревня Мостовка и дачное товарищество «Ольха 2007» возле Верхней Пышмы (Свердловская область) днем 24 апреля останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы.

С 9 до 16 часов 24 апреля пройдет плановое отключение электроэнергии в поселках Кедровое и Чапаева. Кроме этого с 10 до 14 часов света не будет в деревне Мостовка и дачном товариществе «Ольха 2007», рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также с проблемами с электричеством столкнутся жители Верхней Пышмы. Света не будет с 13:30 до 16 часов в некоторых домах на улицах Малышева, Сосновая, Тепличная, Феофанова, Жуковская Боровая, Циолковского, Цветочная и Лесная.

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Поселки Кедровое, Чапаева, Ольховка, деревня Мостовка и дачное товарищество «Ольха 2007» возле Верхней Пышмы (Свердловская область) днем 24 апреля останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы. С 9 до 16 часов 24 апреля пройдет плановое отключение электроэнергии в поселках Кедровое и Чапаева. Кроме этого с 10 до 14 часов света не будет в деревне Мостовка и дачном товариществе «Ольха 2007», рассказали в пресс-службе городской администрации. Также с проблемами с электричеством столкнутся жители Верхней Пышмы. Света не будет с 13:30 до 16 часов в некоторых домах на улицах Малышева, Сосновая, Тепличная, Феофанова, Жуковская Боровая, Циолковского, Цветочная и Лесная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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