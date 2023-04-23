В Свердловской области пять поселков останутся без света

Пять поселков под Верхней Пышмой останутся без электричества

24 апреля 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

Свердловчанам пообещали вернуть электричество к 16 часам 24 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поселки Кедровое, Чапаева, Ольховка, деревня Мостовка и дачное товарищество «Ольха 2007» возле Верхней Пышмы (Свердловская область) днем 24 апреля останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы. С 9 до 16 часов 24 апреля пройдет плановое отключение электроэнергии в поселках Кедровое и Чапаева. Кроме этого с 10 до 14 часов света не будет в деревне Мостовка и дачном товариществе «Ольха 2007», рассказали в пресс-службе городской администрации. Также с проблемами с электричеством столкнутся жители Верхней Пышмы. Света не будет с 13:30 до 16 часов в некоторых домах на улицах Малышева, Сосновая, Тепличная, Феофанова, Жуковская Боровая, Циолковского, Цветочная и Лесная.

Поселки Кедровое, Чапаева, Ольховка, деревня Мостовка и дачное товарищество «Ольха 2007» возле Верхней Пышмы (Свердловская область) днем 24 апреля останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы. С 9 до 16 часов 24 апреля пройдет плановое отключение электроэнергии в поселках Кедровое и Чапаева. Кроме этого с 10 до 14 часов света не будет в деревне Мостовка и дачном товариществе «Ольха 2007», рассказали в пресс-службе городской администрации. Также с проблемами с электричеством столкнутся жители Верхней Пышмы. Света не будет с 13:30 до 16 часов в некоторых домах на улицах Малышева, Сосновая, Тепличная, Феофанова, Жуковская Боровая, Циолковского, Цветочная и Лесная.