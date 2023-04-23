23 апреля 2023

«Коммерсант»: нехватка кадров в РФ оказалась на рекордном уровне

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Нехватка кадров в России достигла рекордного уровня за 25 лет, заявил ЦБ РФ Фото:

Российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. Об этом сообщили в Центробанке РФ по итогам опроса.

«В первом квартале этого года российские предприятия зафиксировали рекордную с момента начала наблюдений (1998 год) нехватку кадров. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки», — передает данные опроса ЦБ «Коммерсант».

Уточняется, что заметная нехватка кадров также ощущается на предприятиях промышленности, добычи полезных ископаемых. Наименьший дефицит сотрудников отмечен в продажах автомобилей, в оптовой торговле и в сфере услуг. Руководители предприятий в этих направлениях отмечают, что для привлечения сотрудников прежде всего индексируют зарплаты и проводят для них обучение.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о стабильной ситуации на рынке труда в России. В ноябре уровень безработицы достиг исторического минимума 3,7%. Об историческом минимуме по безработице в РФ ранее сообщал и Центробанк, связывая это с частичной мобилизацией.

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Российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. Об этом сообщили в Центробанке РФ по итогам опроса. «В первом квартале этого года российские предприятия зафиксировали рекордную с момента начала наблюдений (1998 год) нехватку кадров. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки», — передает данные опроса ЦБ «Коммерсант». Уточняется, что заметная нехватка кадров также ощущается на предприятиях промышленности, добычи полезных ископаемых. Наименьший дефицит сотрудников отмечен в продажах автомобилей, в оптовой торговле и в сфере услуг. Руководители предприятий в этих направлениях отмечают, что для привлечения сотрудников прежде всего индексируют зарплаты и проводят для них обучение. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о стабильной ситуации на рынке труда в России. В ноябре уровень безработицы достиг исторического минимума 3,7%. Об историческом минимуме по безработице в РФ ранее сообщал и Центробанк, связывая это с частичной мобилизацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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