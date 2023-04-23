«Коммерсант»: нехватка кадров в РФ оказалась на рекордном уровне

24 апреля 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Нехватка кадров в России достигла рекордного уровня за 25 лет, заявил ЦБ РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. Об этом сообщили в Центробанке РФ по итогам опроса. «В первом квартале этого года российские предприятия зафиксировали рекордную с момента начала наблюдений (1998 год) нехватку кадров. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки», — передает данные опроса ЦБ « Коммерсант ». Уточняется, что заметная нехватка кадров также ощущается на предприятиях промышленности, добычи полезных ископаемых. Наименьший дефицит сотрудников отмечен в продажах автомобилей, в оптовой торговле и в сфере услуг. Руководители предприятий в этих направлениях отмечают, что для привлечения сотрудников прежде всего индексируют зарплаты и проводят для них обучение. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о стабильной ситуации на рынке труда в России. В ноябре уровень безработицы достиг исторического минимума 3,7%. Об историческом минимуме по безработице в РФ ранее сообщал и Центробанк, связывая это с частичной мобилизацией.

Российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. Об этом сообщили в Центробанке РФ по итогам опроса. «В первом квартале этого года российские предприятия зафиксировали рекордную с момента начала наблюдений (1998 год) нехватку кадров. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки», — передает данные опроса ЦБ «Коммерсант». Уточняется, что заметная нехватка кадров также ощущается на предприятиях промышленности, добычи полезных ископаемых. Наименьший дефицит сотрудников отмечен в продажах автомобилей, в оптовой торговле и в сфере услуг. Руководители предприятий в этих направлениях отмечают, что для привлечения сотрудников прежде всего индексируют зарплаты и проводят для них обучение. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о стабильной ситуации на рынке труда в России. В ноябре уровень безработицы достиг исторического минимума 3,7%. Об историческом минимуме по безработице в РФ ранее сообщал и Центробанк, связывая это с частичной мобилизацией.