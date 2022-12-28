Мишустин заявил об историческом рекорде по безработице в РФ

Ситуация на рынке труда стабильна, заявил Михаил Мишустин
Безработица в России достигла исторического минимума в ноябре 2022 года и составила 3,7%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Ситуация на рынке труда остается стабильной. В ноябре безработица достигла исторического минимума 3,7%», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
Об историческом минимуме по безработице в РФ ранее сообщал и Центробанк. Регулятор связывал это с частичной мобилизацией. На ее фоне была замечена нехватка рабочей силы, что повлекло за собой рост зарплат.
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