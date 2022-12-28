Мишустин заявил об историческом рекорде по безработице в РФ

Мишустин: безработица в России составила минимальные 3,7%
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Михаил Мишустин на форуме
Ситуация на рынке труда стабильна, заявил Михаил Мишустин Фото:

Безработица в России достигла исторического минимума в ноябре 2022 года и составила 3,7%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Ситуация на рынке труда остается стабильной. В ноябре безработица достигла исторического минимума 3,7%», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Об историческом минимуме по безработице в РФ ранее сообщал и Центробанк. Регулятор связывал это с частичной мобилизацией. На ее фоне была замечена нехватка рабочей силы, что повлекло за собой рост зарплат.

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Безработица в России достигла исторического минимума в ноябре 2022 года и составила 3,7%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. «Ситуация на рынке труда остается стабильной. В ноябре безработица достигла исторического минимума 3,7%», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Об историческом минимуме по безработице в РФ ранее сообщал и Центробанк. Регулятор связывал это с частичной мобилизацией. На ее фоне была замечена нехватка рабочей силы, что повлекло за собой рост зарплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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