Россия поставила исторический рекорд по безработице

16 декабря 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

В России присутствует нехватка рабочей силы, заявили в Центробанке РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На фоне частичной мобилизации безработица в России достигла исторического минимума. Об этом сообщает Центробанк РФ. «Безработица обновила исторический минимум», — передает пресс-служба Банка России . Отмечается, что на фоне частичной мобилизации в России замечена нехватка рабочей силы. Это влечет за собой рост заработной платы, который в перспективе будет опережать рост производительности труда. При этом масштаб расширения производства значительно ограничивается положением на рынке занятости. Ранее стало известно, что «Единая Россия» подготовила поправки в закон, которые будут направлены на профилактику безработицы в России. Правительство РФ приняло решение установить минимальный порог пособия по безработице на уровне 1 500 рублей, передает RT. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на российском рынке труда стабильной, сообщает «Национальная служба новостей».

На фоне частичной мобилизации безработица в России достигла исторического минимума. Об этом сообщает Центробанк РФ. «Безработица обновила исторический минимум», — передает пресс-служба Банка России. Отмечается, что на фоне частичной мобилизации в России замечена нехватка рабочей силы. Это влечет за собой рост заработной платы, который в перспективе будет опережать рост производительности труда. При этом масштаб расширения производства значительно ограничивается положением на рынке занятости. Ранее стало известно, что «Единая Россия» подготовила поправки в закон, которые будут направлены на профилактику безработицы в России. Правительство РФ приняло решение установить минимальный порог пособия по безработице на уровне 1 500 рублей, передает RT. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на российском рынке труда стабильной, сообщает «Национальная служба новостей».