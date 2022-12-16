Россия поставила исторический рекорд по безработице

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Центр занятости населения. Поиск работы. Челябинск, безработица, центр занятости населения, поиск работы
В России присутствует нехватка рабочей силы, заявили в Центробанке РФ Фото:

На фоне частичной мобилизации безработица в России достигла исторического минимума. Об этом сообщает Центробанк РФ.

«Безработица обновила исторический минимум», — передает пресс-служба Банка России. Отмечается, что на фоне частичной мобилизации в России замечена нехватка рабочей силы. Это влечет за собой рост заработной платы, который в перспективе будет опережать рост производительности труда. При этом масштаб расширения производства значительно ограничивается положением на рынке занятости.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» подготовила поправки в закон, которые будут направлены на профилактику безработицы в России. Правительство РФ приняло решение установить минимальный порог пособия по безработице на уровне 1 500 рублей, передает RT. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на российском рынке труда стабильной, сообщает «Национальная служба новостей».

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На фоне частичной мобилизации безработица в России достигла исторического минимума. Об этом сообщает Центробанк РФ. «Безработица обновила исторический минимум», — передает пресс-служба Банка России. Отмечается, что на фоне частичной мобилизации в России замечена нехватка рабочей силы. Это влечет за собой рост заработной платы, который в перспективе будет опережать рост производительности труда. При этом масштаб расширения производства значительно ограничивается положением на рынке занятости. Ранее стало известно, что «Единая Россия» подготовила поправки в закон, которые будут направлены на профилактику безработицы в России. Правительство РФ приняло решение установить минимальный порог пособия по безработице на уровне 1 500 рублей, передает RT. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на российском рынке труда стабильной, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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