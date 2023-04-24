Памфилова раскрыла, где будет электронное голосование на президентских выборах

Памфилова: электронное голосование в 2024 году будет проходить в регионах, где оно уже опробовано

24 апреля 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Голосование электронным способом пройдет в регионах, где эта система опробована, заявила Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Голосование электронным способом на выборах в президента России в 2024 году пройдет там, где такая система опробована. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. «Мы так предполагаем сейчас, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах будет проходить именно в тех регионах, где оно опробовано в предыдущем, в этом году. Чтобы мы понимали, насколько регион качественно проводит это голосование» — заявила Памфилова, ее слова приводит ТАСС. Впервые электронное голосование прошло на выборах в Москве в 2019 году. Спустя два года голосование по интернету было проведено на всероссийском уровне. Помимо Москвы, голосование в 2021 году проходило еще в пяти регионах России. В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин еще не принял решение об участии в президентских выборах в 2024 году. Он отметил, что такое решение Путин озвучит позже, передает «Федеральное агентство новостей».

Голосование электронным способом на выборах в президента России в 2024 году пройдет там, где такая система опробована. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. «Мы так предполагаем сейчас, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах будет проходить именно в тех регионах, где оно опробовано в предыдущем, в этом году. Чтобы мы понимали, насколько регион качественно проводит это голосование» — заявила Памфилова, ее слова приводит ТАСС. Впервые электронное голосование прошло на выборах в Москве в 2019 году. Спустя два года голосование по интернету было проведено на всероссийском уровне. Помимо Москвы, голосование в 2021 году проходило еще в пяти регионах России. В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин еще не принял решение об участии в президентских выборах в 2024 году. Он отметил, что такое решение Путин озвучит позже, передает «Федеральное агентство новостей».