23 апреля 2023
22 апреля 2023

В двух челябинских районах ограничат движение на трассе М-5

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, силовики, дорожное движение, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорога, автотранспорт, дорожная безопасность
Ограничения на дороге продлятся до 20 августа Фото:

В двух районах Челябинской области ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», ограничения введут в Чебаркульском и Сосновском районах на трассе М-5.

«В связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги М-5 в Чебаркульском и Сосновском районах вводится временное ограничение движения. Период определен с 26 апреля по 20 августа 2023 года», — отметили в упрдор «Южный Урал».

Ограничивать движение будут по одной полосе дороги. Работы будут проходить на участке трассы 1829 км — 1844 км.

Водителям рекомендовали учитывать график ограничений при планировании поездок. Также специалисты просили следить за дорожными знаками.

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В двух районах Челябинской области ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», ограничения введут в Чебаркульском и Сосновском районах на трассе М-5. «В связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги М-5 в Чебаркульском и Сосновском районах вводится временное ограничение движения. Период определен с 26 апреля по 20 августа 2023 года», — отметили в упрдор «Южный Урал». Ограничивать движение будут по одной полосе дороги. Работы будут проходить на участке трассы 1829 км — 1844 км. Водителям рекомендовали учитывать график ограничений при планировании поездок. Также специалисты просили следить за дорожными знаками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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