В двух челябинских районах ограничат движение на трассе М-5

Ограничения на дороге продлятся до 20 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В двух районах Челябинской области ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», ограничения введут в Чебаркульском и Сосновском районах на трассе М-5.

«В связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги М-5 в Чебаркульском и Сосновском районах вводится временное ограничение движения. Период определен с 26 апреля по 20 августа 2023 года», — отметили в упрдор «Южный Урал».

Ограничивать движение будут по одной полосе дороги. Работы будут проходить на участке трассы 1829 км — 1844 км.

Водителям рекомендовали учитывать график ограничений при планировании поездок. Также специалисты просили следить за дорожными знаками.