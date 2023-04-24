Новый губернатор Красноярского края отправил правительство в отставку

Правительство Красноярского края отправлено в отставку. Соответствующее распоряжение подписано врио губернатора региона Михаилом Котюковым. Досрочное прекращение полномочий правительства связано с уходом в отставку предыдущего губернатора Александра Усса.
«Досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края», — сообщается в распоряжении Михаила Котюкова. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации.
Зампред правительства Красноярского края Сергей Верещагин назначен врио главы правительства. Распоряжение о назначении также было подписано Михаилом Котюковым.
Ранее стало известно, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс подал в отставку, так как принял предложение президента России Владимира Путина о работе на федеральном уровне. Освободившийся пост был предложен замминистра финансов Михаилу Котюкову, передает телеканал 360.
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