Новый губернатор Красноярского края отправил правительство в отставку

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, портрет, рука у лица, котюков михаил
Михаил Котюков отправил правительство в отставку Фото:

Правительство Красноярского края отправлено в отставку. Соответствующее распоряжение подписано врио губернатора региона Михаилом Котюковым. Досрочное прекращение полномочий правительства связано с уходом в отставку предыдущего губернатора Александра Усса.

«Досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края», — сообщается в распоряжении Михаила Котюкова. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации.

Зампред правительства Красноярского края Сергей Верещагин назначен врио главы правительства. Распоряжение о назначении также было подписано Михаилом Котюковым.

Ранее стало известно, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс подал в отставку, так как принял предложение президента России Владимира Путина о работе на федеральном уровне. Освободившийся пост был предложен замминистра финансов Михаилу Котюкову, передает телеканал 360.

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Правительство Красноярского края отправлено в отставку. Соответствующее распоряжение подписано врио губернатора региона Михаилом Котюковым. Досрочное прекращение полномочий правительства связано с уходом в отставку предыдущего губернатора Александра Усса. «Досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края», — сообщается в распоряжении Михаила Котюкова. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации. Зампред правительства Красноярского края Сергей Верещагин назначен врио главы правительства. Распоряжение о назначении также было подписано Михаилом Котюковым. Ранее стало известно, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс подал в отставку, так как принял предложение президента России Владимира Путина о работе на федеральном уровне. Освободившийся пост был предложен замминистра финансов Михаилу Котюкову, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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