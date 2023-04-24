Новый губернатор Красноярского края отправил правительство в отставку

24 апреля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Михаил Котюков отправил правительство в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство Красноярского края отправлено в отставку. Соответствующее распоряжение подписано врио губернатора региона Михаилом Котюковым. Досрочное прекращение полномочий правительства связано с уходом в отставку предыдущего губернатора Александра Усса. «Досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края», — сообщается в распоряжении Михаила Котюкова. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации. Зампред правительства Красноярского края Сергей Верещагин назначен врио главы правительства. Распоряжение о назначении также было подписано Михаилом Котюковым. Ранее стало известно, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс подал в отставку, так как принял предложение президента России Владимира Путина о работе на федеральном уровне. Освободившийся пост был предложен замминистра финансов Михаилу Котюкову, передает телеканал 360.

Правительство Красноярского края отправлено в отставку. Соответствующее распоряжение подписано врио губернатора региона Михаилом Котюковым. Досрочное прекращение полномочий правительства связано с уходом в отставку предыдущего губернатора Александра Усса. «Досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края», — сообщается в распоряжении Михаила Котюкова. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации. Зампред правительства Красноярского края Сергей Верещагин назначен врио главы правительства. Распоряжение о назначении также было подписано Михаилом Котюковым. Ранее стало известно, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс подал в отставку, так как принял предложение президента России Владимира Путина о работе на федеральном уровне. Освободившийся пост был предложен замминистра финансов Михаилу Котюкову, передает телеканал 360.