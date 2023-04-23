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«Курганчанка» написала песню про дачный сезон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, дача, теплица, садоводство
«Курганчанка» выпустила клип про сезон посева картошки Фото:

Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», выпустила клип, который посвятила сезону посева картофеля. Об этом исполнительница сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Курганчанка — Картошка. Ищу парня: крепкого телосложения, приятной внешности, с хорошей силой воли и упорством. Для совместной посадки картошки», — так подписала свой клип Кривоногова.

В своей песне исполнительница затронула тему приближающегося сезона посадки картофеля. «Курганчанка» с юмором сравнивает дачный сезон с абонементом в спортивный зал. «Грабли, лопата — руки укрепляют», — пишет в своем тексте Кривоногова.

Ранее URA.RU писало, что конкурент «Курганчанки» написала песню про дачу. Местные подписчики одного из курганского сообщества приняли музыкальное произведение неоднозначно.

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Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», выпустила клип, который посвятила сезону посева картофеля. Об этом исполнительница сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Курганчанка — Картошка. Ищу парня: крепкого телосложения, приятной внешности, с хорошей силой воли и упорством. Для совместной посадки картошки», — так подписала свой клип Кривоногова. В своей песне исполнительница затронула тему приближающегося сезона посадки картофеля. «Курганчанка» с юмором сравнивает дачный сезон с абонементом в спортивный зал. «Грабли, лопата — руки укрепляют», — пишет в своем тексте Кривоногова. Ранее URA.RU писало, что конкурент «Курганчанки» написала песню про дачу. Местные подписчики одного из курганского сообщества приняли музыкальное произведение неоднозначно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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