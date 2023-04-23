Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», выпустила клип, который посвятила сезону посева картофеля. Об этом исполнительница сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Курганчанка — Картошка. Ищу парня: крепкого телосложения, приятной внешности, с хорошей силой воли и упорством. Для совместной посадки картошки», — так подписала свой клип Кривоногова.
В своей песне исполнительница затронула тему приближающегося сезона посадки картофеля. «Курганчанка» с юмором сравнивает дачный сезон с абонементом в спортивный зал. «Грабли, лопата — руки укрепляют», — пишет в своем тексте Кривоногова.
Ранее URA.RU писало, что конкурент «Курганчанки» написала песню про дачу. Местные подписчики одного из курганского сообщества приняли музыкальное произведение неоднозначно.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.