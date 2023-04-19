19 апреля 2023

Конкурент «Курганчанки» написала песню про дачу. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
У певицы «Курганчанка» появился конкурент Фото:

Жительница Кургана написала песню про дачу. Об этом сообщается в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте»

«Под грустный дэнс опять копать заставляешь меня. <…> Как хорошо иметь свой дом, но я устала копать в нем», — пишет автор композиции. Музыку женщина использовала из трека «Грустный дэнс» от Artik & Asti.

В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые подписчики сообщества положительно оценили клип и поддержали жительницу региона. Другие пользователи заявили, что не понимают смысл этой песни. «Остановите эту планету, я сошла с ума. И копать она не умеет», — отмечает подписчик курганской группы.

Тем временем, в Кургане набирает популярность другая исполнительница. Анжелла Кривоногова, известная как певица «Курганчанка». В своих песнях жительница региона затронула транспортную реформу, весне и своей любви к городу. Обе девушки выпускают песни на социальные темы, актуальные для Кургана.

Ранее URA.RU писало, что певица «Курганчанка» сняла клип про проблемы современной медицины. В своей песне девушка затронула вопрос длинных очередей и трудностях записи на прием к врачам.

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Жительница Кургана написала песню про дачу. Об этом сообщается в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте» «Под грустный дэнс опять копать заставляешь меня. <…> Как хорошо иметь свой дом, но я устала копать в нем», — пишет автор композиции. Музыку женщина использовала из трека «Грустный дэнс» от Artik & Asti. В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые подписчики сообщества положительно оценили клип и поддержали жительницу региона. Другие пользователи заявили, что не понимают смысл этой песни. «Остановите эту планету, я сошла с ума. И копать она не умеет», — отмечает подписчик курганской группы. Тем временем, в Кургане набирает популярность другая исполнительница. Анжелла Кривоногова, известная как певица «Курганчанка». В своих песнях жительница региона затронула транспортную реформу, весне и своей любви к городу. Обе девушки выпускают песни на социальные темы, актуальные для Кургана. Ранее URA.RU писало, что певица «Курганчанка» сняла клип про проблемы современной медицины. В своей песне девушка затронула вопрос длинных очередей и трудностях записи на прием к врачам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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