Конкурент «Курганчанки» написала песню про дачу. Видео

20 апреля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

У певицы «Курганчанка» появился конкурент Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Кургана написала песню про дачу. Об этом сообщается в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте» «Под грустный дэнс опять копать заставляешь меня. <…> Как хорошо иметь свой дом, но я устала копать в нем», — пишет автор композиции. Музыку женщина использовала из трека «Грустный дэнс» от Artik & Asti. В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые подписчики сообщества положительно оценили клип и поддержали жительницу региона. Другие пользователи заявили, что не понимают смысл этой песни. «Остановите эту планету, я сошла с ума. И копать она не умеет», — отмечает подписчик курганской группы. Тем временем, в Кургане набирает популярность другая исполнительница. Анжелла Кривоногова, известная как певица «Курганчанка». В своих песнях жительница региона затронула транспортную реформу, весне и своей любви к городу. Обе девушки выпускают песни на социальные темы, актуальные для Кургана. Ранее URA.RU писало, что певица «Курганчанка» сняла клип про проблемы современной медицины. В своей песне девушка затронула вопрос длинных очередей и трудностях записи на прием к врачам.

Жительница Кургана написала песню про дачу. Об этом сообщается в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте» «Под грустный дэнс опять копать заставляешь меня. <…> Как хорошо иметь свой дом, но я устала копать в нем», — пишет автор композиции. Музыку женщина использовала из трека «Грустный дэнс» от Artik & Asti. В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые подписчики сообщества положительно оценили клип и поддержали жительницу региона. Другие пользователи заявили, что не понимают смысл этой песни. «Остановите эту планету, я сошла с ума. И копать она не умеет», — отмечает подписчик курганской группы. Тем временем, в Кургане набирает популярность другая исполнительница. Анжелла Кривоногова, известная как певица «Курганчанка». В своих песнях жительница региона затронула транспортную реформу, весне и своей любви к городу. Обе девушки выпускают песни на социальные темы, актуальные для Кургана. Ранее URA.RU писало, что певица «Курганчанка» сняла клип про проблемы современной медицины. В своей песне девушка затронула вопрос длинных очередей и трудностях записи на прием к врачам.