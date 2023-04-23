С Днем Победы поздравит кавалерия (архивное фото)
В поселке Юго-Камский в Пермском крае участники конно-спортивного клуба готовятся к параду на День Победы. В соцсетях они разместили видео репетиции.
«Наша команда опробовала новый плац. Подготовка к конной программе 8 мая и Дню Победы 9 мая идет полным ходом», — сообщается в группе Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Юго-Камский 9 мая пройдет конный парад. Праздничная колонна пройдет по улицам поселка, активисты поздравят ветеранов и возложат цветы к мемориалу погибшим воинам.
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