23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

Пермякам показали подготовку к конному параду на 9 мая. Видео

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С Днем Победы поздравит кавалерия (архивное фото) Фото:

В поселке Юго-Камский в Пермском крае участники конно-спортивного клуба готовятся к параду на День Победы. В соцсетях они разместили видео репетиции.

«Наша команда опробовала новый плац. Подготовка к конной программе 8 мая и Дню Победы 9 мая идет полным ходом», — сообщается в группе Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Юго-Камский 9 мая пройдет конный парад. Праздничная колонна пройдет по улицам поселка, активисты поздравят ветеранов и возложат цветы к мемориалу погибшим воинам.

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В поселке Юго-Камский в Пермском крае участники конно-спортивного клуба готовятся к параду на День Победы. В соцсетях они разместили видео репетиции. «Наша команда опробовала новый плац. Подготовка к конной программе 8 мая и Дню Победы 9 мая идет полным ходом», — сообщается в группе Юго-Камского конно-спортивного клуба в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Юго-Камский 9 мая пройдет конный парад. Праздничная колонна пройдет по улицам поселка, активисты поздравят ветеранов и возложат цветы к мемориалу погибшим воинам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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