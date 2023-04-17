Организаторы приглашают всех желающих принять участие в конном параде Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Юго-Камский, расположенном под Пермью, 9 мая пройдет конный парад. О проведении мероприятия сообщается на сайте краевого учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

«9 мая центр патриотического воспитания «Победа» и Юго-Камский конно-спортивный клуб проводят конный парад, посвященный Дню Победы. Праздничная колонна пройдет по улицам поселка, активисты поздравят ветеранов и возложат цветы к мемориалу погибшим воинам. Все участники парада будут одеты в форму времен Великой Отечественной войны», — говорится на сайте учреждения. Также зрители смогут увидеть ретро-технику: автомобили ЗИЛ, ГАЗ, «Победа и мотоциклы. Сейчас участники парада проводят подготовку к предстоящему событию.

Впервые конный парад прошел в Юго-Камском в 2021 году. В этом году средства на проведение мероприятия выделил Президентский фонд культурных инициатив. URA.RU рассказывало, что в краевой столице уже началась подготовка к проведению парада Победы. Генеральные репетиции с участием войск Пермского гарнизона запланированы на Октябрьской площади 4, 6 и 7 мая.