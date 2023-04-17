Пермякам покажут конный парад в честь Дня Победы. Фото

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Генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, лошади, казаки, репетиция парада
Организаторы приглашают всех желающих принять участие в конном параде Фото:

В поселке Юго-Камский, расположенном под Пермью, 9 мая пройдет конный парад. О проведении мероприятия сообщается на сайте краевого учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

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«9 мая центр патриотического воспитания «Победа» и Юго-Камский конно-спортивный клуб проводят конный парад, посвященный Дню Победы. Праздничная колонна пройдет по улицам поселка, активисты поздравят ветеранов и возложат цветы к мемориалу погибшим воинам. Все участники парада будут одеты в форму времен Великой Отечественной войны», — говорится на сайте учреждения. Также зрители смогут увидеть ретро-технику: автомобили ЗИЛ, ГАЗ, «Победа и мотоциклы. Сейчас участники парада проводят подготовку к предстоящему событию.

Впервые конный парад прошел в Юго-Камском в 2021 году. В этом году средства на проведение мероприятия выделил Президентский фонд культурных инициатив. URA.RU рассказывало, что в краевой столице уже началась подготовка к проведению парада Победы. Генеральные репетиции с участием войск Пермского гарнизона запланированы на Октябрьской площади 4, 6 и 7 мая.

Конно-спортивный клуб в поселке Юго-Камский уже приступил к репетициям конного парада
Конно-спортивный клуб в поселке Юго-Камский уже приступил к репетициям конного парада
Фото:

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В поселке Юго-Камский, расположенном под Пермью, 9 мая пройдет конный парад. О проведении мероприятия сообщается на сайте краевого учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». «9 мая центр патриотического воспитания «Победа» и Юго-Камский конно-спортивный клуб проводят конный парад, посвященный Дню Победы. Праздничная колонна пройдет по улицам поселка, активисты поздравят ветеранов и возложат цветы к мемориалу погибшим воинам. Все участники парада будут одеты в форму времен Великой Отечественной войны», — говорится на сайте учреждения. Также зрители смогут увидеть ретро-технику: автомобили ЗИЛ, ГАЗ, «Победа и мотоциклы. Сейчас участники парада проводят подготовку к предстоящему событию. Впервые конный парад прошел в Юго-Камском в 2021 году. В этом году средства на проведение мероприятия выделил Президентский фонд культурных инициатив. URA.RU рассказывало, что в краевой столице уже началась подготовка к проведению парада Победы. Генеральные репетиции с участием войск Пермского гарнизона запланированы на Октябрьской площади 4, 6 и 7 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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