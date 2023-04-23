В курганском городе отключат батареи

В Шадринске Курганской области отключат отопление
В Шадринске Курганской области 27 апреля отключат отопление. Об этом сообщила администрация города в своей группе «ВКонтакте».
«Глава города Антон Мокан подписал постановление о завершении отопительного сезона. Согласно документу, 27 апреля предприятия и организации, имеющие котельные установки, остановят подачу тепла на территории города. Решение принято исходя из благоприятных погодных условий», — написано в посте.
Ранее URA.RU писало, что курганцам объяснили как отказаться от отопления в теплую погоду. Для этого владельцам зданий и стоящих отдельно построек достаточно подать заявку в теплогенерирующую компанию.
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