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В курганском городе отключат батареи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
В Шадринске Курганской области отключат отопление Фото:

В Шадринске Курганской области 27 апреля отключат отопление. Об этом сообщила администрация города в своей группе «ВКонтакте».

«Глава города Антон Мокан подписал постановление о завершении отопительного сезона. Согласно документу, 27 апреля предприятия и организации, имеющие котельные установки, остановят подачу тепла на территории города. Решение принято исходя из благоприятных погодных условий», — написано в посте.

Ранее URA.RU писало, что курганцам объяснили как отказаться от отопления в теплую погоду. Для этого владельцам зданий и стоящих отдельно построек достаточно подать заявку в теплогенерирующую компанию.

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В Шадринске Курганской области 27 апреля отключат отопление. Об этом сообщила администрация города в своей группе «ВКонтакте». «Глава города Антон Мокан подписал постановление о завершении отопительного сезона. Согласно документу, 27 апреля предприятия и организации, имеющие котельные установки, остановят подачу тепла на территории города. Решение принято исходя из благоприятных погодных условий», — написано в посте. Ранее URA.RU писало, что курганцам объяснили как отказаться от отопления в теплую погоду. Для этого владельцам зданий и стоящих отдельно построек достаточно подать заявку в теплогенерирующую компанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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