23 апреля 2023

В Кургане суд отправил под домашний арест руководителя управления соцзащиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Александры Кутергиной. Тюмень, домашний арест, браслет фсин
Главу УСЗН Кургана поместили под домашний арест Фото:

Исполняющую обязанности управления социальной защиты населения Людмилу Яшину суд отправил под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде.

«Яшиной Людмиле избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе суда. Решение было вынесено 20 апреля.

Это второе постановление суда в отношении руководителя управления. Ранее ей выносили меру пресечения в виде запрета определенных действий, но женщина подала апелляцию. После пересмотра Яшину поместили под домашний арест.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане госслужащую и ее сына подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она направляла своих сотрудников на обучение в учебную организацию, которую возглавляет ее сын. В качестве оплаты использовались сертификаты по госпрограмме. Ущерб мог составить более 1,2 млн рублей.

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Исполняющую обязанности управления социальной защиты населения Людмилу Яшину суд отправил под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде. «Яшиной Людмиле избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе суда. Решение было вынесено 20 апреля. Это второе постановление суда в отношении руководителя управления. Ранее ей выносили меру пресечения в виде запрета определенных действий, но женщина подала апелляцию. После пересмотра Яшину поместили под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане госслужащую и ее сына подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она направляла своих сотрудников на обучение в учебную организацию, которую возглавляет ее сын. В качестве оплаты использовались сертификаты по госпрограмме. Ущерб мог составить более 1,2 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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