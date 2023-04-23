В Кургане суд отправил под домашний арест руководителя управления соцзащиты

Главу УСЗН Кургана поместили под домашний арест Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Исполняющую обязанности управления социальной защиты населения Людмилу Яшину суд отправил под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде.

«Яшиной Людмиле избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе суда. Решение было вынесено 20 апреля.

Это второе постановление суда в отношении руководителя управления. Ранее ей выносили меру пресечения в виде запрета определенных действий, но женщина подала апелляцию. После пересмотра Яшину поместили под домашний арест.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане госслужащую и ее сына подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она направляла своих сотрудников на обучение в учебную организацию, которую возглавляет ее сын. В качестве оплаты использовались сертификаты по госпрограмме. Ущерб мог составить более 1,2 млн рублей.