В Кургане директора управления соцзащиты подозревают в хищении денег из бюджета. Инсайд

06 апреля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Курганскую госслужащую заподозрили в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственные органы подозревают директора курганского управления соцзащиты населения №1 вместе с сыном в мошенничестве. Незаконная схема получения денег по госпрограмме нанесла ущерб более 1,2 млн рублей, рассказали URA.RU источники, близкие к правоохранительным органам. «Используя свое должностное положение, женщина вместе с сыном организовали мошенническую схему и присвоили свыше 1,2 млн из федерального бюджета», — сообщили источники. По их данным, она находится под подпиской о невыезде и продолжает работать в измененном статусе «исполняющей обязанности». По версии информаторов, для реализации плана директор управления привлекла своих подчиненных. Женщина якобы обязала сотрудников соцзащиты получить сертификаты по госпрограмме, которые были предназначены для прохождения обучения. Затем она передала их в образовательный центр Тюмени, который возглавляет ее сын. Согласно предоставленным сертификатам, на расчетный счет учебного центра были переведены деньги из бюджета. Мужчина вывел и распорядился средствами. Ущерб составил около 1,28 млн рублей, что является особо крупным размером. Редакция URA.RU сделало запрос в следственное управление СКР и управление соцзащиты с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент опубликования новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего замглавы администрации города Кургана признали виновным в растрате. Мужчину признали виновным в присвоении средств в пору, когда он был руководителем спецпредприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственные органы подозревают директора курганского управления соцзащиты населения №1 вместе с сыном в мошенничестве. Незаконная схема получения денег по госпрограмме нанесла ущерб более 1,2 млн рублей, рассказали URA.RU источники, близкие к правоохранительным органам. «Используя свое должностное положение, женщина вместе с сыном организовали мошенническую схему и присвоили свыше 1,2 млн из федерального бюджета», — сообщили источники. По их данным, она находится под подпиской о невыезде и продолжает работать в измененном статусе «исполняющей обязанности». По версии информаторов, для реализации плана директор управления привлекла своих подчиненных. Женщина якобы обязала сотрудников соцзащиты получить сертификаты по госпрограмме, которые были предназначены для прохождения обучения. Затем она передала их в образовательный центр Тюмени, который возглавляет ее сын. Согласно предоставленным сертификатам, на расчетный счет учебного центра были переведены деньги из бюджета. Мужчина вывел и распорядился средствами. Ущерб составил около 1,28 млн рублей, что является особо крупным размером. Редакция URA.RU сделало запрос в следственное управление СКР и управление соцзащиты с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент опубликования новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего замглавы администрации города Кургана признали виновным в растрате. Мужчину признали виновным в присвоении средств в пору, когда он был руководителем спецпредприятия.