23 апреля 2023
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Тюменские предприниматели массово избавляются от общепита

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический ужин в ресторане Ремезов. Тюмень, за столом, ужин, ресторан, обед
На момент публикации на сервисе Avito в Тюмени на продажу выставлено 2 140 объекта Фото:

Тюменские предприниматели массово продают бизнес в сфере общественного питания: рестораны, кафе, кофейни самообслуживания, фудтраки и доставки готовой еды. Все объявления размещены на доске объявлений Avito. На момент публикации в Тюмени на продажу выставлено 2 140 объекта.

«Продается ресторан сербской кухни, расположенный в центре города. Находится в шаговой доступности от крупных офисных зданий, торгового центра. Первая линия, хорошая просматриваемость с дороги. Летняя веранда. Бизнес работает порядка 4 лет. Укомплектованный штат сотрудников, управляющий. Положительная репутация, что подтверждают отзывы на сервисе 2ГИС. Стоимость продажи — 19 миллионов рублей», — говорится в одном из объявлений.

Цена продажи готового бизнеса в сфере общественного питания варьируется от 45 тысяч рублей — за кофейный модуль самообслуживания до 69 миллионов рублей за двухэтажный ресторан в центре города. В большинстве объявлений продавцы не называют причину продажи, но открыто озвучивают предполагаемую прибыль — от нескольких тысяч до полумиллиона рублей.

Управляющий директор сразу нескольких тюменских заведений рассказал корреспонденту URA.RU о состоянии местного общепита. По его словам, эта область одна из самых сложных и требует вложений и вовлеченности владельцев гораздо больше, чем другие проекты. «Открывать общепит самостоятельно очень сложно. Люди идеализируют эту сферу, а потом, когда сталкиваются с трудностями, начинают осознавать, что это один из самых сложных видов бизнеса», — делится собеседник агентства.

«По-настоящему хороших заведений в Тюмени мало. Открывается много, но процент закрытых — гораздо выше. Закрываются не только новички, но и заведения, которые работают несколько лет. Некоторые перестают развиваться: гости сейчас очень искушенные, им легко приедается привычное меню или формат. Предприниматели, которые не готовы меняться, подстраиваться под потребителя, начинают терять в прибыли и закономерно вести свой бизнес под закрытие», — добавляет ресторатор.

Ранее тюменские рестораторы заявляли о кадровом голоде. Так предприниматели больше всего испытывают дефицит официантов. По их словам, в городе все больше открывается новых заведений, а квалифицированных сотрудников становится все меньше.

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Тюменские предприниматели массово продают бизнес в сфере общественного питания: рестораны, кафе, кофейни самообслуживания, фудтраки и доставки готовой еды. Все объявления размещены на доске объявлений Avito. На момент публикации в Тюмени на продажу выставлено 2 140 объекта. «Продается ресторан сербской кухни, расположенный в центре города. Находится в шаговой доступности от крупных офисных зданий, торгового центра. Первая линия, хорошая просматриваемость с дороги. Летняя веранда. Бизнес работает порядка 4 лет. Укомплектованный штат сотрудников, управляющий. Положительная репутация, что подтверждают отзывы на сервисе 2ГИС. Стоимость продажи — 19 миллионов рублей», — говорится в одном из объявлений. Цена продажи готового бизнеса в сфере общественного питания варьируется от 45 тысяч рублей — за кофейный модуль самообслуживания до 69 миллионов рублей за двухэтажный ресторан в центре города. В большинстве объявлений продавцы не называют причину продажи, но открыто озвучивают предполагаемую прибыль — от нескольких тысяч до полумиллиона рублей. Управляющий директор сразу нескольких тюменских заведений рассказал корреспонденту URA.RU о состоянии местного общепита. По его словам, эта область одна из самых сложных и требует вложений и вовлеченности владельцев гораздо больше, чем другие проекты. «Открывать общепит самостоятельно очень сложно. Люди идеализируют эту сферу, а потом, когда сталкиваются с трудностями, начинают осознавать, что это один из самых сложных видов бизнеса», — делится собеседник агентства. «По-настоящему хороших заведений в Тюмени мало. Открывается много, но процент закрытых — гораздо выше. Закрываются не только новички, но и заведения, которые работают несколько лет. Некоторые перестают развиваться: гости сейчас очень искушенные, им легко приедается привычное меню или формат. Предприниматели, которые не готовы меняться, подстраиваться под потребителя, начинают терять в прибыли и закономерно вести свой бизнес под закрытие», — добавляет ресторатор. Ранее тюменские рестораторы заявляли о кадровом голоде. Так предприниматели больше всего испытывают дефицит официантов. По их словам, в городе все больше открывается новых заведений, а квалифицированных сотрудников становится все меньше.
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