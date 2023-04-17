Тюменцы рискуют перейти на самообслуживание из-за дефицита кадров в ресторанах

Тюменские рестораторы начали испытывать кадровый голод

Сейчас на сервисах по поиску работы открыто около тысячи вакансий на должность официанта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменские заведения общепита испытывают кадровый голод. О нехватке персонала заявили местные бизнесмены. По их словам, в городе все больше открывается новых заведений, а квалифицированных сотрудников становится все меньше.

«С кадрами и, правда, все очень плохо. Мы открываем скоро новое заведение, а штат набран только на 50%. Новых заведений открывается все больше и больше, грамотного персонала на всех не хватает. Всем нужны хорошие кадры, тяп-ляп никто не берет. Мы нашли выход из ситуации — набираем сотрудников без опыта и обучаем за свой счет», — рассказывает управляющий сразу нескольких тюменских заведений.

По его словам, дефицит кадров стал острее ощущаться сразу после пандемии, когда заведения работали в режиме доставки. «В пандемию многие сотрудники, в частности, официанты, уволились и пошли работать курьерами в тот же „Самокат“ или „СберМаркет“. Как раз в это время они стали активно развиваться. Плюс ухудшилась ситуация во время СВО: кто-то отправился туда или уехал», — добавляет собеседник агентства.

Ситуацию с нехваткой сотрудников корреспонденту URA.RU подтвердил и другой тюменский бизнесмен — Михаил, владелец сети кофеен. «В общепите всегда была проблема с персоналом. Многие, кто приходят, воспринимают эту работу как временную и спустя какое-то время уходят. Нам приходится заново нанимать людей, обучать их, тратить время и так по кругу. Кто-то хочет много зарабатывать, но при этом мало работать. Мы предлагаем достойную оплату, но, видимо, у людей свои представления», — делится Михаил.

На популярных сервисах по поиску работы в Тюмени опубликовано около тысячи объявлений на вакансию официанта. Сотрудники требуются как в заведения высокого ценового сегмента, так и в рестораны быстрого питания. Минимальная оплата труда начинается от 20 тысяч рублей и доходит до 70 тысяч.