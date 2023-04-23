В Перми «Балет Панфилова» приглашает на премьеру

«Балет Панфилова» поставил в Перми новый спектакль «О Принце и Нищем»

24 апреля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Режиссер и автор идеи новой постановки Алексей Расторгуев (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» подготовил новый спектакль, основанный на романе Марка Твена «Принц и нищий». Премьера постановки «О Принце и Нищем» пройдет на площадке частной филармонии «Триумф». «Премьера театра „Балет Евгения Панфилова“. Спектакль основан на знаменитом романе „Принц и нищий“ Марка Твена. 26 апреля в 19:00», — говорится в анонсе в соцсетях филармонии. Автором идеи и хореографом-постановщиком спектакля выступил Алексей Расторгуев, а режиссером Дмитрий Хомяков. В качестве музыкального наполнения постановки они взяли старинные английские песни в современной обработке.

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» подготовил новый спектакль, основанный на романе Марка Твена «Принц и нищий». Премьера постановки «О Принце и Нищем» пройдет на площадке частной филармонии «Триумф». «Премьера театра „Балет Евгения Панфилова“. Спектакль основан на знаменитом романе „Принц и нищий“ Марка Твена. 26 апреля в 19:00», — говорится в анонсе в соцсетях филармонии. Автором идеи и хореографом-постановщиком спектакля выступил Алексей Расторгуев, а режиссером Дмитрий Хомяков. В качестве музыкального наполнения постановки они взяли старинные английские песни в современной обработке.