В Перми пройдет XXII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева

24 апреля 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Симфонического оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст концерт в Перми (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России Валерия Гергиева состоится на сцене Пермского театра оперы и балета. Таким образом Пермь примет у себя XXII Московский Пасхальный фестиваль маэстро, рассказали в Пермской филармонии. «26 апреля, в рамках празднования 300-летия Перми, Пермская краевая филармония будет принимать XXII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. В этот день на сцене Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского состоится Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России, маэстро Валерия Гергиева», — говорится на сайте филармонии. Московский Пасхальный Фестиваль — одно из крупнейших музыкальных мероприятий в России. Он открылся 16 апреля в столице, а до 9 мая различные концерты будут проходить по всей стране. Выступление Гергиева вживую пермяки увидят в Оперном театре, а трансляцию организуют в Органном зале филармонии.

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России Валерия Гергиева состоится на сцене Пермского театра оперы и балета. Таким образом Пермь примет у себя XXII Московский Пасхальный фестиваль маэстро, рассказали в Пермской филармонии. «26 апреля, в рамках празднования 300-летия Перми, Пермская краевая филармония будет принимать XXII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. В этот день на сцене Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского состоится Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России, маэстро Валерия Гергиева», — говорится на сайте филармонии. Московский Пасхальный Фестиваль — одно из крупнейших музыкальных мероприятий в России. Он открылся 16 апреля в столице, а до 9 мая различные концерты будут проходить по всей стране. Выступление Гергиева вживую пермяки увидят в Оперном театре, а трансляцию организуют в Органном зале филармонии.