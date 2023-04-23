23 апреля 2023

В Перми пройдет XXII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева

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Клипарт. Магнитогорск, концерт, оркестр, магнитогорск, гергиев валерий
Симфонического оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст концерт в Перми (архивное фото) Фото:

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России Валерия Гергиева состоится на сцене Пермского театра оперы и балета. Таким образом Пермь примет у себя XXII Московский Пасхальный фестиваль маэстро, рассказали в Пермской филармонии.

«26 апреля, в рамках празднования 300-летия Перми, Пермская краевая филармония будет принимать XXII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. В этот день на сцене Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского состоится Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России, маэстро Валерия Гергиева», — говорится на сайте филармонии.

Московский Пасхальный Фестиваль — одно из крупнейших музыкальных мероприятий в России. Он открылся 16 апреля в столице, а до 9 мая различные концерты будут проходить по всей стране. Выступление Гергиева вживую пермяки увидят в Оперном театре, а трансляцию организуют в Органном зале филармонии.

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Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России Валерия Гергиева состоится на сцене Пермского театра оперы и балета. Таким образом Пермь примет у себя XXII Московский Пасхальный фестиваль маэстро, рассказали в Пермской филармонии. «26 апреля, в рамках празднования 300-летия Перми, Пермская краевая филармония будет принимать XXII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. В этот день на сцене Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского состоится Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России, маэстро Валерия Гергиева», — говорится на сайте филармонии. Московский Пасхальный Фестиваль — одно из крупнейших музыкальных мероприятий в России. Он открылся 16 апреля в столице, а до 9 мая различные концерты будут проходить по всей стране. Выступление Гергиева вживую пермяки увидят в Оперном театре, а трансляцию организуют в Органном зале филармонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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