В Перми пройдет XXII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России Валерия Гергиева состоится на сцене Пермского театра оперы и балета. Таким образом Пермь примет у себя XXII Московский Пасхальный фестиваль маэстро, рассказали в Пермской филармонии.
«26 апреля, в рамках празднования 300-летия Перми, Пермская краевая филармония будет принимать XXII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. В этот день на сцене Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского состоится Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России, маэстро Валерия Гергиева», — говорится на сайте филармонии.
Московский Пасхальный Фестиваль — одно из крупнейших музыкальных мероприятий в России. Он открылся 16 апреля в столице, а до 9 мая различные концерты будут проходить по всей стране. Выступление Гергиева вживую пермяки увидят в Оперном театре, а трансляцию организуют в Органном зале филармонии.
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