23 апреля 2023

В Челябинске треть компаний продолжают бороться с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй Всероссийский промышленный форум по развитию промышленного туризма. Магнитогорск, поднос, медицинские маски
Часть компаний Челябинска сохранили у себя масочный режим Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией сохранили 32% компаний Челябинска. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, больше половины профилактических мероприятий не проводит.

«В Челябинске 32% работодателей по-прежнему принимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В 53% компаний подобных мероприятий не проводится», — отметили в SuperJob.

Аналитики сервиса выяснили, что чаще всего челябинские работодатели занимаются дезинфекцией помещений, установкой антисептиков и санитайзеров. Также обеспокоенные сотрудники применяют термометрию.

Реже фирмы прибегают к другим мероприятиям. Среди них выделили экспресс-тестирование на наличие коронавируса, использование рециркуляторов воздуха, соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией сохранили 32% компаний Челябинска. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, больше половины профилактических мероприятий не проводит. «В Челябинске 32% работодателей по-прежнему принимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В 53% компаний подобных мероприятий не проводится», — отметили в SuperJob. Аналитики сервиса выяснили, что чаще всего челябинские работодатели занимаются дезинфекцией помещений, установкой антисептиков и санитайзеров. Также обеспокоенные сотрудники применяют термометрию. Реже фирмы прибегают к другим мероприятиям. Среди них выделили экспресс-тестирование на наличие коронавируса, использование рециркуляторов воздуха, соблюдение социальной дистанции и ношение масок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...