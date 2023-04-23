В Челябинске треть компаний продолжают бороться с коронавирусом

Часть компаний Челябинска сохранили у себя масочный режим Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией сохранили 32% компаний Челябинска. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, больше половины профилактических мероприятий не проводит.

«В Челябинске 32% работодателей по-прежнему принимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В 53% компаний подобных мероприятий не проводится», — отметили в SuperJob.

Аналитики сервиса выяснили, что чаще всего челябинские работодатели занимаются дезинфекцией помещений, установкой антисептиков и санитайзеров. Также обеспокоенные сотрудники применяют термометрию.

Реже фирмы прибегают к другим мероприятиям. Среди них выделили экспресс-тестирование на наличие коронавируса, использование рециркуляторов воздуха, соблюдение социальной дистанции и ношение масок.