В Миассе младенец утонул в ванной

Ребенок находился в ванной, пока родители пили Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) младенец утонул в ванной. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Ребенку не было и двух лет. Тело младенца обнаружил один из старших детей. Ребенок находился в ванной без присмотра родителей, они в это время пили», — сообщил источник.

По данным URA.RU, мать мальчика задержали сотрудники ПДН. На нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.