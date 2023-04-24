В Челябинске отменили концерт Александра Панайотова

Выступление музыканта было запланировано на 26 апреля
В Челябинске отменили концерт певца Александра Панайотова, запланированный на 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в городских зрелищных кассах.
«Концерт не состоится. Его отменили», — уточнил URA.RU сотрудник касс.
Концерт должен был пройти в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay. Панайотов получил не менее девяти музыкальных премий и прославился своими вокальными данными. Он попал в финал телепроектов «Голос» и «Народный артист».
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