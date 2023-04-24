В Челябинске отменили концерт Александра Панайотова

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Выступление музыканта было запланировано на 26 апреля Фото:

В Челябинске отменили концерт певца Александра Панайотова, запланированный на 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в городских зрелищных кассах.

«Концерт не состоится. Его отменили», — уточнил URA.RU сотрудник касс.

Концерт должен был пройти в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay. Панайотов получил не менее девяти музыкальных премий и прославился своими вокальными данными. Он попал в финал телепроектов «Голос» и «Народный артист».

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В Челябинске отменили концерт певца Александра Панайотова, запланированный на 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в городских зрелищных кассах. «Концерт не состоится. Его отменили», — уточнил URA.RU сотрудник касс. Концерт должен был пройти в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay. Панайотов получил не менее девяти музыкальных премий и прославился своими вокальными данными. Он попал в финал телепроектов «Голос» и «Народный артист».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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