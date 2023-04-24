В Челябинске отменили концерт Александра Панайотова

24 апреля 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Выступление музыканта было запланировано на 26 апреля Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва В Челябинске отменили концерт певца Александра Панайотова, запланированный на 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в городских зрелищных кассах. «Концерт не состоится. Его отменили», — уточнил URA.RU сотрудник касс. Концерт должен был пройти в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay. Панайотов получил не менее девяти музыкальных премий и прославился своими вокальными данными. Он попал в финал телепроектов «Голос» и «Народный артист».

В Челябинске отменили концерт певца Александра Панайотова, запланированный на 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в городских зрелищных кассах. «Концерт не состоится. Его отменили», — уточнил URA.RU сотрудник касс. Концерт должен был пройти в концертном зале торгово-развлекательного центра Taganay. Панайотов получил не менее девяти музыкальных премий и прославился своими вокальными данными. Он попал в финал телепроектов «Голос» и «Народный артист».