Baza: в Московской области нашли второй за день упавший беспилотник

На московском нефтеперерабатывающем заводе упал неизвестный беспилотник. Возле квадрокоптера обнаружили перцовый баллончик.
«На территорию Московского нефтеперерабатывающего завода упал неизвестный квадрокоптер с прикрепленной камерой. Рядом с беспилотником нашли перцовый баллончик», — передает telegram-канал Baza.
Сотрудники предприятия в Капотне заметили упавший беспилотник утром 23 апреля. После чего на место вызвали сотрудников полиции и саперов. В ходе проверки выяснилось, что беспилотник не представляет никакой опасности, на нем обнаружили видеокамеру и перцевой баллончик в 50-ти метрах от него. Сотрудники МВД занялись поиском владельца квадрокоптера.
Примечательно, что в этот же день в лесу Подмосковья упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Вес дрона составил 85 килограммов.
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