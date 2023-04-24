Baza: в Московской области нашли второй за день упавший беспилотник

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На московском предприятии упал дрон с прикрепленной камерой Фото:

На московском нефтеперерабатывающем заводе упал неизвестный беспилотник. Возле квадрокоптера обнаружили перцовый баллончик.

«На территорию Московского нефтеперерабатывающего завода упал неизвестный квадрокоптер с прикрепленной камерой. Рядом с беспилотником нашли перцовый баллончик», — передает telegram-канал Baza.

Сотрудники предприятия в Капотне заметили упавший беспилотник утром 23 апреля. После чего на место вызвали сотрудников полиции и саперов. В ходе проверки выяснилось, что беспилотник не представляет никакой опасности, на нем обнаружили видеокамеру и перцевой баллончик в 50-ти метрах от него. Сотрудники МВД занялись поиском владельца квадрокоптера.

Примечательно, что в этот же день в лесу Подмосковья упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Вес дрона составил 85 килограммов.

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На московском нефтеперерабатывающем заводе упал неизвестный беспилотник. Возле квадрокоптера обнаружили перцовый баллончик. «На территорию Московского нефтеперерабатывающего завода упал неизвестный квадрокоптер с прикрепленной камерой. Рядом с беспилотником нашли перцовый баллончик», — передает telegram-канал Baza. Сотрудники предприятия в Капотне заметили упавший беспилотник утром 23 апреля. После чего на место вызвали сотрудников полиции и саперов. В ходе проверки выяснилось, что беспилотник не представляет никакой опасности, на нем обнаружили видеокамеру и перцевой баллончик в 50-ти метрах от него. Сотрудники МВД занялись поиском владельца квадрокоптера. Примечательно, что в этот же день в лесу Подмосковья упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Вес дрона составил 85 килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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