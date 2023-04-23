23 апреля 2023

Пермякам предлагают работу по сборке сухпайков с зарплатой в 240 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплату начисляют на карту или выдают наличными Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу в Москве, где можно получить 240 тысяч рублей, отработав вахтой 60 смен на складе по сборке и упаковке сухих пайков. Описание соответствующей вакансии опубликовала на популярном сайте бесплатных объявлений аутсорсинговая компания «Комплект».

«Требуются упаковщики-комплектовщики на современный теплый склад по сборке и упаковке сухпайков. Работа вахтовым методом. На сдельной оплате ставка составляет до 4000 рублей за смену. Зарплата за 60 смен — 240 тысяч рублей. Обязанности — упаковка пайков, стикеровка коробок», — говорится в объявлении.

Уточняется, что сотрудникам предоставляют жилье, куда заселят в день оформления на работу. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают питанием. Заработная плата начисляется на банковскую карту, есть возможности выдачи зарплаты наличными.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам за зарплату в 240 тысяч рублей предлагают работать на производстве кофейной продукции. Обязанности заключаются в сортировке и упаковке товара.

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Жителям Пермского края предлагают работу в Москве, где можно получить 240 тысяч рублей, отработав вахтой 60 смен на складе по сборке и упаковке сухих пайков. Описание соответствующей вакансии опубликовала на популярном сайте бесплатных объявлений аутсорсинговая компания «Комплект». «Требуются упаковщики-комплектовщики на современный теплый склад по сборке и упаковке сухпайков. Работа вахтовым методом. На сдельной оплате ставка составляет до 4000 рублей за смену. Зарплата за 60 смен — 240 тысяч рублей. Обязанности — упаковка пайков, стикеровка коробок», — говорится в объявлении. Уточняется, что сотрудникам предоставляют жилье, куда заселят в день оформления на работу. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают питанием. Заработная плата начисляется на банковскую карту, есть возможности выдачи зарплаты наличными. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам за зарплату в 240 тысяч рублей предлагают работать на производстве кофейной продукции. Обязанности заключаются в сортировке и упаковке товара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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