Пермякам предлагают работу по сборке сухпайков с зарплатой в 240 тысяч

24 апреля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Зарплату начисляют на карту или выдают наличными Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу в Москве, где можно получить 240 тысяч рублей, отработав вахтой 60 смен на складе по сборке и упаковке сухих пайков. Описание соответствующей вакансии опубликовала на популярном сайте бесплатных объявлений аутсорсинговая компания «Комплект». «Требуются упаковщики-комплектовщики на современный теплый склад по сборке и упаковке сухпайков. Работа вахтовым методом. На сдельной оплате ставка составляет до 4000 рублей за смену. Зарплата за 60 смен — 240 тысяч рублей. Обязанности — упаковка пайков, стикеровка коробок», — говорится в объявлении. Уточняется, что сотрудникам предоставляют жилье, куда заселят в день оформления на работу. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают питанием. Заработная плата начисляется на банковскую карту, есть возможности выдачи зарплаты наличными. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам за зарплату в 240 тысяч рублей предлагают работать на производстве кофейной продукции. Обязанности заключаются в сортировке и упаковке товара.

Жителям Пермского края предлагают работу в Москве, где можно получить 240 тысяч рублей, отработав вахтой 60 смен на складе по сборке и упаковке сухих пайков. Описание соответствующей вакансии опубликовала на популярном сайте бесплатных объявлений аутсорсинговая компания «Комплект». «Требуются упаковщики-комплектовщики на современный теплый склад по сборке и упаковке сухпайков. Работа вахтовым методом. На сдельной оплате ставка составляет до 4000 рублей за смену. Зарплата за 60 смен — 240 тысяч рублей. Обязанности — упаковка пайков, стикеровка коробок», — говорится в объявлении. Уточняется, что сотрудникам предоставляют жилье, куда заселят в день оформления на работу. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают питанием. Заработная плата начисляется на банковскую карту, есть возможности выдачи зарплаты наличными. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам за зарплату в 240 тысяч рублей предлагают работать на производстве кофейной продукции. Обязанности заключаются в сортировке и упаковке товара.