Пермякам предлагают работу на производстве кофе за зарплату в 240 тысяч

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После вахты работники получат бонус в виде дополнительной выплаты
После вахты работники получат бонус в виде дополнительной выплаты Фото:

Жителей Перми и Пермского края приглашают работать вахтовым методом на крупном производстве кофейной продукции в Москве. За вахту в 60 смен сотрудникам обещают заработную плату в районе 240 тысяч рублей. Как сообщила URA.RU представитель кадрового агентства, обязанности заключаются в сортировке и упаковке готовой продукции.

«В смену входит дежурство за конвейером, нужно поступающий товар упаковывать и наклеивать стикеры. За одну смену платят около четырех тысяч рублей, большинство приезжают на вахту в 60 смен, в итоге получая около 240 тысяч рублей на руки. На производстве также есть возможность купить продукцию по себестоимости», — сообщила корреспонденту URA.RU рекрутер.

Она добавила, что в трудовые обязанности также входит работа с мобильными терминалами сбора данных. Если сотрудник с этим не справится, его переведут на другой участок. Работников обеспечивают бесплатным жильем в общежитии и горячими обедами. После вахты выплачивается дополнительный бонус в три тысячи рублей. Стоимость проезда до московского офиса, где происходит оформление на работу, будет компенсирована.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям укладчиков на производстве сухарей в подмосковной Коломне. За эту работу обещают платить от 95 до 130 тысяч рублей.

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Жителей Перми и Пермского края приглашают работать вахтовым методом на крупном производстве кофейной продукции в Москве. За вахту в 60 смен сотрудникам обещают заработную плату в районе 240 тысяч рублей. Как сообщила URA.RU представитель кадрового агентства, обязанности заключаются в сортировке и упаковке готовой продукции. «В смену входит дежурство за конвейером, нужно поступающий товар упаковывать и наклеивать стикеры. За одну смену платят около четырех тысяч рублей, большинство приезжают на вахту в 60 смен, в итоге получая около 240 тысяч рублей на руки. На производстве также есть возможность купить продукцию по себестоимости», — сообщила корреспонденту URA.RU рекрутер. Она добавила, что в трудовые обязанности также входит работа с мобильными терминалами сбора данных. Если сотрудник с этим не справится, его переведут на другой участок. Работников обеспечивают бесплатным жильем в общежитии и горячими обедами. После вахты выплачивается дополнительный бонус в три тысячи рублей. Стоимость проезда до московского офиса, где происходит оформление на работу, будет компенсирована. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям укладчиков на производстве сухарей в подмосковной Коломне. За эту работу обещают платить от 95 до 130 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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