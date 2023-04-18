Пермякам предлагают работу на производстве кофе за зарплату в 240 тысяч

После вахты работники получат бонус в виде дополнительной выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Перми и Пермского края приглашают работать вахтовым методом на крупном производстве кофейной продукции в Москве. За вахту в 60 смен сотрудникам обещают заработную плату в районе 240 тысяч рублей. Как сообщила URA.RU представитель кадрового агентства, обязанности заключаются в сортировке и упаковке готовой продукции.

«В смену входит дежурство за конвейером, нужно поступающий товар упаковывать и наклеивать стикеры. За одну смену платят около четырех тысяч рублей, большинство приезжают на вахту в 60 смен, в итоге получая около 240 тысяч рублей на руки. На производстве также есть возможность купить продукцию по себестоимости», — сообщила корреспонденту URA.RU рекрутер.

Она добавила, что в трудовые обязанности также входит работа с мобильными терминалами сбора данных. Если сотрудник с этим не справится, его переведут на другой участок. Работников обеспечивают бесплатным жильем в общежитии и горячими обедами. После вахты выплачивается дополнительный бонус в три тысячи рублей. Стоимость проезда до московского офиса, где происходит оформление на работу, будет компенсирована.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям укладчиков на производстве сухарей в подмосковной Коломне. За эту работу обещают платить от 95 до 130 тысяч рублей.