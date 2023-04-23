Пермскую экс-чиновницу будут судить за растрату муниципального имущества

24 апреля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Чиновнице грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшую главу одного из сел в Пермском крае будут судить за растрату имущества муниципалитета. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Установлено, что обвиняемая, на момент совершения преступления, занимая должность руководителя органа местного самоуправления, незаконно растратила вверенное ей как должностному лицу муниципальное имущество», — говорится на сайте. Бывшую чиновницу обвиняют ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного помещения в крупном размере). По этой статье ей грозит до 6 лет лишения свободы. Экс-глава села, подготовила нужные документы и оформила на свою мать право собственности на муниципальную квартиру. При этом родственница обвиняемой не нуждалась в улучшении жилищных условий. Ущерб муниципальному бюджету составил 590 тысяч рублей.

Бывшую главу одного из сел в Пермском крае будут судить за растрату имущества муниципалитета. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Установлено, что обвиняемая, на момент совершения преступления, занимая должность руководителя органа местного самоуправления, незаконно растратила вверенное ей как должностному лицу муниципальное имущество», — говорится на сайте. Бывшую чиновницу обвиняют ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного помещения в крупном размере). По этой статье ей грозит до 6 лет лишения свободы. Экс-глава села, подготовила нужные документы и оформила на свою мать право собственности на муниципальную квартиру. При этом родственница обвиняемой не нуждалась в улучшении жилищных условий. Ущерб муниципальному бюджету составил 590 тысяч рублей.