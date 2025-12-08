ВСУ атаковали Ростовскую область, населенные пункты остались без света
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на севере Ростовской области, в частности в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Пострадавших среди населения нет. В Чертковском районе в результате повреждения линии электропередачи было нарушено электроснабжение села Маньково-Калитвенское, а также хуторов Гусев и Марьяны. В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного жилого дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
