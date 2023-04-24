Поисковики ищут родных пожилого свердловчанина с тату и в детской футболке

В Свердловской области поисковики нашли мужчину с тату на руках и в футболке «Детский центр „Планета“». и хотят передать его родственникам. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
«Внимание! Найден мужчина! Со слов: Шипицин Николай, 61 год. Дата обнаружения — 24 апреля», — рассказали в «Прорыве». Мужчину обнаружили в поселке Монетный. Он был одет в футболку синего цвета с логотипом «Детский центр „Планета“».
Поисковики просят всех, кто располагает информацией о родственниках мужчины, сообщить в МО МВД России «Березовский». Обращаться можно по телефону: +7 (343) 694-75-00 или к руководителю СРОО ДПСО «Прорыв» 8 900 044 02 20 Наталия.
Ранее в Екатеринбурге пропал 48-летний Анатолий Черепанов. Его поисками занимались волонтеры поискового отряда «ЛизАлерт».
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