Поисковики ищут родных пожилого свердловчанина с тату и в детской футболке

24 апреля 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Родственников потерявшегося пенсионера не могут найти вторые сутки Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области поисковики нашли мужчину с тату на руках и в футболке «Детский центр „Планета“». и хотят передать его родственникам. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв». «Внимание! Найден мужчина! Со слов: Шипицин Николай, 61 год. Дата обнаружения — 24 апреля», — рассказали в «Прорыве». Мужчину обнаружили в поселке Монетный. Он был одет в футболку синего цвета с логотипом «Детский центр „Планета“». Поисковики просят всех, кто располагает информацией о родственниках мужчины, сообщить в МО МВД России «Березовский». Обращаться можно по телефону: +7 (343) 694-75-00 или к руководителю СРОО ДПСО «Прорыв» 8 900 044 02 20 Наталия. Ранее в Екатеринбурге пропал 48-летний Анатолий Черепанов. Его поисками занимались волонтеры поискового отряда «ЛизАлерт». Фото: группа «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

В Свердловской области поисковики нашли мужчину с тату на руках и в футболке «Детский центр „Планета“». и хотят передать его родственникам. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв». «Внимание! Найден мужчина! Со слов: Шипицин Николай, 61 год. Дата обнаружения — 24 апреля», — рассказали в «Прорыве». Мужчину обнаружили в поселке Монетный. Он был одет в футболку синего цвета с логотипом «Детский центр „Планета“». Поисковики просят всех, кто располагает информацией о родственниках мужчины, сообщить в МО МВД России «Березовский». Обращаться можно по телефону: +7 (343) 694-75-00 или к руководителю СРОО ДПСО «Прорыв» 8 900 044 02 20 Наталия. Ранее в Екатеринбурге пропал 48-летний Анатолий Черепанов. Его поисками занимались волонтеры поискового отряда «ЛизАлерт».