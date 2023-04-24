Поисковики ищут родных пожилого свердловчанина с тату и в детской футболке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, старость, руки пенсионера
Родственников потерявшегося пенсионера не могут найти вторые сутки Фото:

В Свердловской области поисковики нашли мужчину с тату на руках и в футболке «Детский центр „Планета“». и хотят передать его родственникам. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

«Внимание! Найден мужчина! Со слов: Шипицин Николай, 61 год. Дата обнаружения — 24 апреля», — рассказали в «Прорыве». Мужчину обнаружили в поселке Монетный. Он был одет в футболку синего цвета с логотипом «Детский центр „Планета“».

Поисковики просят всех, кто располагает информацией о родственниках мужчины, сообщить в МО МВД России «Березовский». Обращаться можно по телефону: +7 (343) 694-75-00 или к руководителю СРОО ДПСО «Прорыв» 8 900 044 02 20 Наталия.

Ранее в Екатеринбурге пропал 48-летний Анатолий Черепанов. Его поисками занимались волонтеры поискового отряда «ЛизАлерт».

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области поисковики нашли мужчину с тату на руках и в футболке «Детский центр „Планета“». и хотят передать его родственникам. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв». «Внимание! Найден мужчина! Со слов: Шипицин Николай, 61 год. Дата обнаружения — 24 апреля», — рассказали в «Прорыве». Мужчину обнаружили в поселке Монетный. Он был одет в футболку синего цвета с логотипом «Детский центр „Планета“». Поисковики просят всех, кто располагает информацией о родственниках мужчины, сообщить в МО МВД России «Березовский». Обращаться можно по телефону: +7 (343) 694-75-00 или к руководителю СРОО ДПСО «Прорыв» 8 900 044 02 20 Наталия. Ранее в Екатеринбурге пропал 48-летний Анатолий Черепанов. Его поисками занимались волонтеры поискового отряда «ЛизАлерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...