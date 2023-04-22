Мужчина ушел из дома 5 апреля (архивное фото)
В Екатеринбурге пропал 48-летний Анатолий Черепанов, его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «ЛизАлерт». Мужчина ушел из дома 5 апреля, сообщили представители отряда.
«Пропал Анатолий Черепанов. Ему 48 лет, он живет в Екатеринбурге», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза. Он был одет в черную куртку, салатовую футболку, синие джинсы и черно-синие кроссовки.
Волонтеры призывают добровольцев помочь в поисках Анатолия. Если вам известно местоположение мужчины, то позвоните по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52.
Мужчина был одет в черную куртку
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