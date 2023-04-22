22 апреля 2023

В Екатеринбурге третью неделю разыскивают 48-летнего мужчину. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Мужчина ушел из дома 5 апреля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 48-летний Анатолий Черепанов, его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «ЛизАлерт». Мужчина ушел из дома 5 апреля, сообщили представители отряда.

«Пропал Анатолий Черепанов. Ему 48 лет, он живет в Екатеринбурге», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза. Он был одет в черную куртку, салатовую футболку, синие джинсы и черно-синие кроссовки.

Волонтеры призывают добровольцев помочь в поисках Анатолия. Если вам известно местоположение мужчины, то позвоните по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52.

Мужчина был одет в черную куртку
Мужчина был одет в черную куртку
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 48-летний Анатолий Черепанов, его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «ЛизАлерт». Мужчина ушел из дома 5 апреля, сообщили представители отряда. «Пропал Анатолий Черепанов. Ему 48 лет, он живет в Екатеринбурге», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 170 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза. Он был одет в черную куртку, салатовую футболку, синие джинсы и черно-синие кроссовки. Волонтеры призывают добровольцев помочь в поисках Анатолия. Если вам известно местоположение мужчины, то позвоните по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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