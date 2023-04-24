Baza: в Подмосковье упал дрон с двумя парашютами

В Подмосковье упал подозрительный беспилотник
В Подмосковье упал беспилотник размером 2×2 метра. Он приземлился в Павло-Посадском городском округе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу Главного управления МВД РФ по Московской области. Ответ ожидается.
«Дрон без опознавательных знаков кружил над участками несколько минут, потом в нем что-то хлопнуло и он на парашютах опустился вниз», — передают авторы канала, ссылаясь на слова очевидцев. В настоящий момент кинологи обследуют летательный аппарат, а полицейские выясняют, кому мог принадлежать дрон.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!