Baza: в Подмосковье упал дрон с двумя парашютами

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В Подмосковье упал подозрительный беспилотник Фото:

В Подмосковье упал беспилотник размером 2×2 метра. Он приземлился в Павло-Посадском городском округе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу Главного управления МВД РФ по Московской области. Ответ ожидается.

«Дрон без опознавательных знаков кружил над участками несколько минут, потом в нем что-то хлопнуло и он на парашютах опустился вниз», — передают авторы канала, ссылаясь на слова очевидцев. В настоящий момент кинологи обследуют летательный аппарат, а полицейские выясняют, кому мог принадлежать дрон.

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В Подмосковье упал беспилотник размером 2×2 метра. Он приземлился в Павло-Посадском городском округе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Главного управления МВД РФ по Московской области. Ответ ожидается. «Дрон без опознавательных знаков кружил над участками несколько минут, потом в нем что-то хлопнуло и он на парашютах опустился вниз», — передают авторы канала, ссылаясь на слова очевидцев. В настоящий момент кинологи обследуют летательный аппарат, а полицейские выясняют, кому мог принадлежать дрон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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