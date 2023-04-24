Аналитик Русецкий спрогнозировал рост рубля к 28 апреля

Рубль начнет укрепляться и займет более твердые позиции по отношению к доллару 28 апреля. Таким прогнозом с URA.RU поделился управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.
«На этой неделе мы ожидаем укрепления рубля в связи с приближением налогового периода. С начала 2023 года единый день уплаты налогов в федеральный бюджет — 28 число каждого месяца. Экспортеры платят налоги в рублях, и по мере приближения этой даты они будут продавать валюту для уплаты налогов. Соответственно, в условиях ситуативного роста предложения валюты и увеличения спроса на рубль он может укрепиться. В целом во втором полугодии 2023 года мы ожидаем укрепления отечественной валюты до 80 рублей за доллар и ниже», — сказал Андрей Русецкий.
Курс доллара планомерно растет с начала 2023 года. Американская валюта поднялась с 68 рублей за единицу до 82. Через 10-12 лет, по мнению вице-президента по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимого директора Росимущества, члена МРО «Деловая Россия» Алексея Улитенко, доллар смогут заменить цифровые активы.
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