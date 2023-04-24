24 апреля 2023

Курганцу возместили двукратную стоимость ноутбука после плохого ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание школы №80. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, клавиши, фрилансер, фриланс, програмирование, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, удаленное обучение, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера, работа за ноутбуком
Курганец отнес технику в сервисный центр, где ее сломали Фото:

Курганец в суде добился выплаты в размере двукратной стоимости ноутбука после того, как технику сломал сотрудник сервисного центра. Между истцом и ответчиком был заключен договор о сервисном обслуживании. В компании обязались произвести работы по чистке кулера, указано в судебных документах.

«Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 138 356 рублей в счет двукратной стоимости ноутбука, 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда и 74 178 рублей штрафа. Ему также необходимо оплатить судебные расходы в размере 11 200 рублей. В бюджет муниципального образования город Курган ответчик обязан уплатить госпошлину в размере 3 967,12 рублей», — написано в материалах дела на сайте курганского горсуда.

В рамках слушаний ответчик сообщил, что при разборке ноутбука была повреждена деталь, которая в сервисном центре отсутствовала. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что техника ремонту не подлежит.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганец в суде добился выплаты в размере двукратной стоимости ноутбука после того, как технику сломал сотрудник сервисного центра. Между истцом и ответчиком был заключен договор о сервисном обслуживании. В компании обязались произвести работы по чистке кулера, указано в судебных документах. «Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 138 356 рублей в счет двукратной стоимости ноутбука, 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда и 74 178 рублей штрафа. Ему также необходимо оплатить судебные расходы в размере 11 200 рублей. В бюджет муниципального образования город Курган ответчик обязан уплатить госпошлину в размере 3 967,12 рублей», — написано в материалах дела на сайте курганского горсуда. В рамках слушаний ответчик сообщил, что при разборке ноутбука была повреждена деталь, которая в сервисном центре отсутствовала. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что техника ремонту не подлежит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...