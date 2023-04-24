Курганцу возместили двукратную стоимость ноутбука после плохого ремонта

Курганец отнес технику в сервисный центр, где ее сломали Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганец в суде добился выплаты в размере двукратной стоимости ноутбука после того, как технику сломал сотрудник сервисного центра. Между истцом и ответчиком был заключен договор о сервисном обслуживании. В компании обязались произвести работы по чистке кулера, указано в судебных документах.

«Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 138 356 рублей в счет двукратной стоимости ноутбука, 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда и 74 178 рублей штрафа. Ему также необходимо оплатить судебные расходы в размере 11 200 рублей. В бюджет муниципального образования город Курган ответчик обязан уплатить госпошлину в размере 3 967,12 рублей», — написано в материалах дела на сайте курганского горсуда.

В рамках слушаний ответчик сообщил, что при разборке ноутбука была повреждена деталь, которая в сервисном центре отсутствовала. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что техника ремонту не подлежит.