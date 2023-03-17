Житель Кургана через суд добился ремонта подъезда

Суд обязал компанию провести ремонт подъезда многоквартирного дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана обратился в суд с иском о защите прав потребителя. Истец просил управляющую компанию отремонтировать подъезд, но она отказалась, сославшись на нехватку денег, говорится на сайте Курганского городского суда.

«Истец обратился в суд с иском к управляющей компании, указав, что она не в полном объеме и несвоевременно оказывает услуги по содержанию общедомового имущества. Истец оставлял заявки на ремонт подъезда, но ответчик указал, что выполнение требования возможно только при достаточном количестве денежных средств на лицевом счете дома. Мужчина просит суд обязать управляющую компанию безвозмездно отремонтировать подъезд, а также взыскать с нее компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы и оплату фотографий», — говорится в документе.

Представитель ответчика частично согласился с требованиями, но отказался от установки светильника, покраски стен, а также замены почтовых ящиков, объяснив это тем, что их можно отремонтировать и покрасить. Также он указал, что покраску и замену окон нужно проводить в теплое время года.

Суд решил частично удовлетворить исковые требования. Он возложил на управляющую компанию обязанность отремонтировать подъезд. Также суд решил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 4 000 тысяч рублей, штраф и судебные расходы.

Ранее URA.RU писало, что жильцы подали иск на управляющую компанию, которая оказывала услуги по содержанию и текущему ремонту не в полном объеме. Суд обязал ответчика заняться ремонтом дома. Компания должна покрасить стены, вставить стекла, а также очистить фасад от рекламы.