Курганец срубил пять сосен и заплатил за них 800 тысяч рублей

23 апреля 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Суд решил взыскать с ответчика материальный ущерб за вырубку деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Курганской области обратилась в суд с иском к местному жителю, который срубил пять сырорастущих сосен. Мужчина причинил материальный ущерб в размере 767 131 рубль, сообщается на сайте городского суда. «В обоснование иска указано, что прокуратурой Курганской области установлено нарушение требований законодательства в сфере лесопользования. Было установлено, что ответчик спилил пять сырорастущих сосен, чем причинил материальный ущерб в размере 767 131 рубль. Он не имел разрешения на рубку деревьев, а потому его действия были незаконными», — говорится в документе. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Представитель истца настаивала на требовании взыскать с ответчика материальный ущерб. Суд решил удовлетворить иск, а потому мужчина должен выплатить в счет возмещения ущерба 767 131 рубль, а также госпошлину в размере 10 871 рубль.

Прокуратура Курганской области обратилась в суд с иском к местному жителю, который срубил пять сырорастущих сосен. Мужчина причинил материальный ущерб в размере 767 131 рубль, сообщается на сайте городского суда. «В обоснование иска указано, что прокуратурой Курганской области установлено нарушение требований законодательства в сфере лесопользования. Было установлено, что ответчик спилил пять сырорастущих сосен, чем причинил материальный ущерб в размере 767 131 рубль. Он не имел разрешения на рубку деревьев, а потому его действия были незаконными», — говорится в документе. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Представитель истца настаивала на требовании взыскать с ответчика материальный ущерб. Суд решил удовлетворить иск, а потому мужчина должен выплатить в счет возмещения ущерба 767 131 рубль, а также госпошлину в размере 10 871 рубль.