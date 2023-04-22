Курганец срубил пять сосен и заплатил за них 800 тысяч рублей

Прокуратура Курганской области обратилась в суд с иском к местному жителю, который срубил пять сырорастущих сосен. Мужчина причинил материальный ущерб в размере 767 131 рубль, сообщается на сайте городского суда.
«В обоснование иска указано, что прокуратурой Курганской области установлено нарушение требований законодательства в сфере лесопользования. Было установлено, что ответчик спилил пять сырорастущих сосен, чем причинил материальный ущерб в размере 767 131 рубль. Он не имел разрешения на рубку деревьев, а потому его действия были незаконными», — говорится в документе.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Представитель истца настаивала на требовании взыскать с ответчика материальный ущерб. Суд решил удовлетворить иск, а потому мужчина должен выплатить в счет возмещения ущерба 767 131 рубль, а также госпошлину в размере 10 871 рубль.
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