Глава Кургана объявила о завершении отопительного сезона

По словам мэра Елены Ситниковой, отопительный сезон прошел без серьезных коммунальных аварий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что в городе завершился отопительный сезон. Об этом она сообщила 25 апреля во время брифинга с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Отопительный сезон 2022—2023 года у нас подошел к своему завершению. Вчера мы подготовили постановление <…>. Дата окончания всегда ежегодно стабильно у нас связана с учетом погодных условий. Уже на протяжении пяти суток у нас в Кургане стоит положительная температура среднесуточная +8 градусов, поэтому мы абсолютно спокойно, с учетом действующего законодательства, завершаем отопительный сезон», — рассказала Ситникова.

Глава Кургана отметила, что отопительный сезон прошел без сбоев и серьезных коммунальных аварий. Она добавила, что в этом году запланирован штатный ремонт сетей.

Ранее стало известно, что в городе Шадринске Курганской области планируют 27 апреля отключить отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан.