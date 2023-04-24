24 апреля 2023

Глава Кургана объявила о завершении отопительного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, ситникова елена
По словам мэра Елены Ситниковой, отопительный сезон прошел без серьезных коммунальных аварий Фото:

Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что в городе завершился отопительный сезон. Об этом она сообщила 25 апреля во время брифинга с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Отопительный сезон 2022—2023 года у нас подошел к своему завершению. Вчера мы подготовили постановление <…>. Дата окончания всегда ежегодно стабильно у нас связана с учетом погодных условий. Уже на протяжении пяти суток у нас в Кургане стоит положительная температура среднесуточная +8 градусов, поэтому мы абсолютно спокойно, с учетом действующего законодательства, завершаем отопительный сезон», — рассказала Ситникова.

Глава Кургана отметила, что отопительный сезон прошел без сбоев и серьезных коммунальных аварий. Она добавила, что в этом году запланирован штатный ремонт сетей.

Ранее стало известно, что в городе Шадринске Курганской области планируют 27 апреля отключить отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан.

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Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что в городе завершился отопительный сезон. Об этом она сообщила 25 апреля во время брифинга с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Отопительный сезон 2022—2023 года у нас подошел к своему завершению. Вчера мы подготовили постановление <…>. Дата окончания всегда ежегодно стабильно у нас связана с учетом погодных условий. Уже на протяжении пяти суток у нас в Кургане стоит положительная температура среднесуточная +8 градусов, поэтому мы абсолютно спокойно, с учетом действующего законодательства, завершаем отопительный сезон», — рассказала Ситникова. Глава Кургана отметила, что отопительный сезон прошел без сбоев и серьезных коммунальных аварий. Она добавила, что в этом году запланирован штатный ремонт сетей. Ранее стало известно, что в городе Шадринске Курганской области планируют 27 апреля отключить отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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