URA.RU стало самым цитируемым СМИ в Свердловской области 25 апреля 2023 в 11:04 Размер текста - 17 + URA.RU лидирует по цитируемости в Свердловской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU URA.RU возглавило ТОП-25 самых цитируемых СМИ Свердловской области за первый квартал 2023 года. Такой статистикой поделилась компания «Медиалогия» С большим отрывом лидировало информагентство URA.RU. Индекс цитируемости составляет 1930,61 балла. На втором месте оказалось сетевое издание E1.ru. Его индекс цитируемости равняется 382,55. Меньше всего собрала газета «Коммерсант — Урал» — у нее 24,04 балла. Индекс цитируемости является качеством распространения материалов СМИ. Рейтинг «Медиалогии» основан на базе источников, число у которых превышает 80 тысяч. Это информагентства, интернет-СМИ, ТВ, радио газеты. Для формирования рейтинга не рассматривались новостные агрегаторы. Как сообщалось раннее, глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин стал лауреатом премии «Золотое перо России». Он получил награду как лучший медиаменеджер России. Премия «Золотое перо России» учреждена Союзом журналистов России. URA.RU возглавило ТОП-25 самых цитируемых СМИ Свердловской области за первый квартал 2023 года. Такой статистикой поделилась компания «Медиалогия» С большим отрывом лидировало информагентство URA.RU. Индекс цитируемости составляет 1930,61 балла. На втором месте оказалось сетевое издание E1.ru. Его индекс цитируемости равняется 382,55. Меньше всего собрала газета «Коммерсант — Урал» — у нее 24,04 балла. Индекс цитируемости является качеством распространения материалов СМИ. Рейтинг «Медиалогии» основан на базе источников, число у которых превышает 80 тысяч. Это информагентства, интернет-СМИ, ТВ, радио газеты. Для формирования рейтинга не рассматривались новостные агрегаторы. Как сообщалось раннее, глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин стал лауреатом премии «Золотое перо России». Он получил награду как лучший медиаменеджер России. Премия «Золотое перо России» учреждена Союзом журналистов России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям