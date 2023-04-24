Горячую воду в Кургане начнут отключать с 10 мая

В Кургане с 10 мая начнут отключать горячую воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отключение горячей воды начнется с 10 мая в микрорайонах Рябково и Заозерный. Об этом передает корреспондент URA.RU с брифинга с журналистами, ссылаясь на данные ПАО «КГК».

«Первые отключения горячей воды начнутся с 10 мая. Отключения начнутся в микрорайонах Рябково и Заозерный», — сообщил корреспондент. В прошлом году отключение ГВС начиналось с 11 мая.

Список отключения горячей воды в Кургане:

С 10 мая по 1 июня — микрорайоны Заозерного и Рябково;

С 10 мая по 1 августа — микрорайон Северный;

С 10 мая по 15 июля — от улиц Кирова, Гоголя,К. Маркса до Станционной;

С 15 мая по 1 сентября — от улицы Савельева до района КСМ;

С 1 июня по 15 июля — от улиц Гоголя, К. Маркса до набережной

С 15 июня по 15 июля — микрорайоны Энергетики, Шевелевка, Бульвар Солнечный, центральные части города до улиц Красина и Кирова.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске опубликовали график отключения горячей воды. Первые отключения начнутся в городе с 10 мая. Об этом сообщали местные власти.