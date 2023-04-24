24 апреля 2023

В Кургане назвали даты отключения горячей воды. Список

Горячую воду в Кургане начнут отключать с 10 мая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане с 10 мая начнут отключать горячую воду Фото:

В Кургане отключение горячей воды начнется с 10 мая в микрорайонах Рябково и Заозерный. Об этом передает корреспондент URA.RU с брифинга с журналистами, ссылаясь на данные ПАО «КГК».

«Первые отключения горячей воды начнутся с 10 мая. Отключения начнутся в микрорайонах Рябково и Заозерный», — сообщил корреспондент. В прошлом году отключение ГВС начиналось с 11 мая.

Список отключения горячей воды в Кургане:

  • С 10 мая по 1 июня — микрорайоны Заозерного и Рябково;
  • С 10 мая по 1 августа — микрорайон Северный;
  • С 10 мая по 15 июля — от улиц Кирова, Гоголя,К. Маркса до Станционной;
  • С 15 мая по 1 сентября — от улицы Савельева до района КСМ;
  • С 1 июня по 15 июля — от улиц Гоголя, К. Маркса до набережной
  • С 15 июня по 15 июля — микрорайоны Энергетики, Шевелевка, Бульвар Солнечный, центральные части города до улиц Красина и Кирова.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске опубликовали график отключения горячей воды. Первые отключения начнутся в городе с 10 мая. Об этом сообщали местные власти.

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В Кургане отключение горячей воды начнется с 10 мая в микрорайонах Рябково и Заозерный. Об этом передает корреспондент URA.RU с брифинга с журналистами, ссылаясь на данные ПАО «КГК». «Первые отключения горячей воды начнутся с 10 мая. Отключения начнутся в микрорайонах Рябково и Заозерный», — сообщил корреспондент. В прошлом году отключение ГВС начиналось с 11 мая. Список отключения горячей воды в Кургане: Ранее URA.RU писало, что в Шадринске опубликовали график отключения горячей воды. Первые отключения начнутся в городе с 10 мая. Об этом сообщали местные власти.
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