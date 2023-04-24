В родном поселке губернатора Моора построят новую школу

25 апреля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Александр Моор построит новую школу в родном поселке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменское правительство заключило контракт на строительство школы в микрорайоне Березняковский, где родился губернатор Александр Моор. Строительство анонсировал информационный центр правительства Тюменской области, процитировав главу региона. «Обещал решить этот вопрос на одной из своих „Прямых линий“. Тогда же поручил заняться проектом. Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!» — поделился губернатор. Четырехэтажное здание будет включать в себя столовую в 550 посадочных мест, 2 спортзала, актовый зал, операторскую, кладовые декораций и инструментов. Дети также смогут посещать классы музыки, гончарную мастерскую, издательский центр, кабинет ИЗО и телестудию. Школу в Березняках планировали сдать еще в 2022 году. Нынешняя школа не вмещает в себя имеющееся количество учеников. В данном поселке в 1974 году родился губернатор Александр Моор.

Тюменское правительство заключило контракт на строительство школы в микрорайоне Березняковский, где родился губернатор Александр Моор. Строительство анонсировал информационный центр правительства Тюменской области, процитировав главу региона. «Обещал решить этот вопрос на одной из своих „Прямых линий“. Тогда же поручил заняться проектом. Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!» — поделился губернатор. Четырехэтажное здание будет включать в себя столовую в 550 посадочных мест, 2 спортзала, актовый зал, операторскую, кладовые декораций и инструментов. Дети также смогут посещать классы музыки, гончарную мастерскую, издательский центр, кабинет ИЗО и телестудию. Школу в Березняках планировали сдать еще в 2022 году. Нынешняя школа не вмещает в себя имеющееся количество учеников. В данном поселке в 1974 году родился губернатор Александр Моор.