24 апреля 2023

Мэрия Березников ответила горожанам, которые жаловались на свалку на кладбище

Свалку посреди кладбища в Березниках уберут летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, мусор, куча мусора
Уборка квартала, где находится свалка, запланирована на июль Фото:

Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на огромную свалку на городском кладбище. О горе мусора посреди кладбища сообщила местная жительница в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». Под публикацией мэрия ответила горожанам, что санитарные работы запланированы на май.

«По муниципальному контракту к 07 мая 2023 года запланированы работы по санитарной уборке городского кладбища, будет выполнен вывоз мусора вдоль центральных проездов», — сообщает администрация со своей страницы. Уборка квартала, где находится свалка будет производится с 6 по 15 июля.

Ранее местные жители пожаловались на свалку на одной из центральных улиц кладбища. По словам подписчицы, гора мусора находится там уже более 10 лет, а рядом похоронены ветераны. Обратить внимание на проблему попросили главу города Алексея Казаченко.

Огромная свалка находится на кладбище уже много лет
Огромная свалка находится на кладбище уже много лет

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Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на огромную свалку на городском кладбище. О горе мусора посреди кладбища сообщила местная жительница в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». Под публикацией мэрия ответила горожанам, что санитарные работы запланированы на май. «По муниципальному контракту к 07 мая 2023 года запланированы работы по санитарной уборке городского кладбища, будет выполнен вывоз мусора вдоль центральных проездов», — сообщает администрация со своей страницы. Уборка квартала, где находится свалка будет производится с 6 по 15 июля. Ранее местные жители пожаловались на свалку на одной из центральных улиц кладбища. По словам подписчицы, гора мусора находится там уже более 10 лет, а рядом похоронены ветераны. Обратить внимание на проблему попросили главу города Алексея Казаченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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