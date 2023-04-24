Мэрия Березников ответила горожанам, которые жаловались на свалку на кладбище

Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на огромную свалку на городском кладбище. О горе мусора посреди кладбища сообщила местная жительница в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». Под публикацией мэрия ответила горожанам, что санитарные работы запланированы на май.
«По муниципальному контракту к 07 мая 2023 года запланированы работы по санитарной уборке городского кладбища, будет выполнен вывоз мусора вдоль центральных проездов», — сообщает администрация со своей страницы. Уборка квартала, где находится свалка будет производится с 6 по 15 июля.
Ранее местные жители пожаловались на свалку на одной из центральных улиц кладбища. По словам подписчицы, гора мусора находится там уже более 10 лет, а рядом похоронены ветераны. Обратить внимание на проблему попросили главу города Алексея Казаченко.
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