Мэрия Березников ответила горожанам, которые жаловались на свалку на кладбище

Свалку посреди кладбища в Березниках уберут летом

25 апреля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Уборка квартала, где находится свалка, запланирована на июль Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на огромную свалку на городском кладбище. О горе мусора посреди кладбища сообщила местная жительница в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». Под публикацией мэрия ответила горожанам, что санитарные работы запланированы на май. «По муниципальному контракту к 07 мая 2023 года запланированы работы по санитарной уборке городского кладбища, будет выполнен вывоз мусора вдоль центральных проездов», — сообщает администрация со своей страницы. Уборка квартала, где находится свалка будет производится с 6 по 15 июля. Ранее местные жители пожаловались на свалку на одной из центральных улиц кладбища. По словам подписчицы, гора мусора находится там уже более 10 лет, а рядом похоронены ветераны. Обратить внимание на проблему попросили главу города Алексея Казаченко. Огромная свалка находится на кладбище уже много лет «Черный список Березники» в vk.com

Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на огромную свалку на городском кладбище. О горе мусора посреди кладбища сообщила местная жительница в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». Под публикацией мэрия ответила горожанам, что санитарные работы запланированы на май. «По муниципальному контракту к 07 мая 2023 года запланированы работы по санитарной уборке городского кладбища, будет выполнен вывоз мусора вдоль центральных проездов», — сообщает администрация со своей страницы. Уборка квартала, где находится свалка будет производится с 6 по 15 июля. Ранее местные жители пожаловались на свалку на одной из центральных улиц кладбища. По словам подписчицы, гора мусора находится там уже более 10 лет, а рядом похоронены ветераны. Обратить внимание на проблему попросили главу города Алексея Казаченко.