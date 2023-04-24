В Кургане потратят 3,7 млн рублей на выступление Кубанского казачьего хора

В Кургане в День России 12 июня выступит с концертом Кубанский казачий хор. За выступление коллектива заплатят 3,7 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Услуги по организации концертной программы творческого коллектива — Государственный академический Кубанский казачий хор на Троицкой площади Кургана. Дата — 12 июня 2023 года», — говорится информации о договоре. Заказчиком выступает ГАУ «Курганское Театрально-Концертное Объединение», учредителем которого являет Управление Культуры Курганской области.
В прошлом году Кубанский казачий хор также был приглашен в Курган на День России. На концерте участвовали 60 солистов старейшего коллектива. Об этом URA.RU писало ранее. Бывший пресс-секретарь губернатора Шумкова заявлял, что выступление хора оплатили благотворители.
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