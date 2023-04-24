24 апреля 2023

В Кургане потратят 3,7 млн рублей на выступление Кубанского казачьего хора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубанский казачий хор. Курган, кубанский казачий хор
Казачий хор выступит в Кургане в День России 12 июня Фото:

В Кургане в День России 12 июня выступит с концертом Кубанский казачий хор. За выступление коллектива заплатят 3,7 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Услуги по организации концертной программы творческого коллектива — Государственный академический Кубанский казачий хор на Троицкой площади Кургана. Дата — 12 июня 2023 года», — говорится информации о договоре. Заказчиком выступает ГАУ «Курганское Театрально-Концертное Объединение», учредителем которого являет Управление Культуры Курганской области.

В прошлом году Кубанский казачий хор также был приглашен в Курган на День России. На концерте участвовали 60 солистов старейшего коллектива. Об этом URA.RU писало ранее. Бывший пресс-секретарь губернатора Шумкова заявлял, что выступление хора оплатили благотворители.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в День России 12 июня выступит с концертом Кубанский казачий хор. За выступление коллектива заплатят 3,7 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Услуги по организации концертной программы творческого коллектива — Государственный академический Кубанский казачий хор на Троицкой площади Кургана. Дата — 12 июня 2023 года», — говорится информации о договоре. Заказчиком выступает ГАУ «Курганское Театрально-Концертное Объединение», учредителем которого являет Управление Культуры Курганской области. В прошлом году Кубанский казачий хор также был приглашен в Курган на День России. На концерте участвовали 60 солистов старейшего коллектива. Об этом URA.RU писало ранее. Бывший пресс-секретарь губернатора Шумкова заявлял, что выступление хора оплатили благотворители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...