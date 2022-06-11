11 июня 2022
10 июня 2022

Знаменитый казачий хор выступил на Дне России в Кургане. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган
Коллектив был образован в 1811 году Фото:

В Кургане в День России 12 июня прошел концерт Кубанского казачьего хора, который ранее выступал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера (на торжестве присутствовал президент России Владимир Путин). Свое певческое мастерство артисты демонстрировали на Троицкой площади в рамках фестиваля «Русское поле», передал корреспондент URA.RU с места событий.

«На концерте в честь Дня России побывали губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Кургана Елена Ситникова, а также другие политические деятели региона. Зрителей было — хоть отбавляй. Выступление казачьего хора очень сильно понравилось публике», — сообщил корреспондент агентства.

Концерт Кубанского казачьего хора на фестивале «Русское поле» в Кургане оплатили благотворители. Об этом в telegram-канале рассказал бывший руководитель областного департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин. Выступление для зрителей было абсолютно бесплатным. Ранее стало известно, что песенная программа 60 солистов хора, обойдется в 3,7 миллиона рублей.

Кубанский казачий хор. Курган
Казачий хор является старейшим национальным коллективом страны и славится своей неповторимой певческой культурой
Фото:
Кубанский казачий хор. Курган
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Кубанский казачий хор. Курган
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Кубанский казачий хор. Курган
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Кубанский казачий хор. Курган
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Кубанский казачий хор. Курган
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Кубанский казачий хор. Курган
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Кубанский казачий хор. Курган
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В Кургане в День России 12 июня прошел концерт Кубанского казачьего хора, который ранее выступал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера (на торжестве присутствовал президент России Владимир Путин). Свое певческое мастерство артисты демонстрировали на Троицкой площади в рамках фестиваля «Русское поле», передал корреспондент URA.RU с места событий. «На концерте в честь Дня России побывали губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Кургана Елена Ситникова, а также другие политические деятели региона. Зрителей было — хоть отбавляй. Выступление казачьего хора очень сильно понравилось публике», — сообщил корреспондент агентства. Концерт Кубанского казачьего хора на фестивале «Русское поле» в Кургане оплатили благотворители. Об этом в telegram-канале рассказал бывший руководитель областного департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин. Выступление для зрителей было абсолютно бесплатным. Ранее стало известно, что песенная программа 60 солистов хора, обойдется в 3,7 миллиона рублей.
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